Concerti Massimo Pericolo nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Massimo Pericolo in concerto

Massimo Pericolo, nome d’arte di Alessandro Vanetti, è uno dei rapper più rappresentativi della nuova scena italiana. Nato a Gallarate nel 1992, si è rapidamente fatto notare per i suoi testi crudi e diretti, che affrontano temi di marginalizzazione, violenza e redenzione. La sua musica, fortemente autobiografica, riflette le difficoltà e le esperienze personali, rendendolo un portavoce di chi vive ai margini della società. Con il suo stile autentico e la capacità di raccontare storie vere, Massimo Pericolo ha conquistato il rispetto della critica e del pubblico, consolidando la sua posizione come una delle voci più interessanti del rap italiano contemporaneo. Per il 2024 ha annunciato un tour nelle più importanti città italiane.

Legnano (MI), 4 luglio 2024;

Collegno (TO), 8 luglio 2024;

Roma, 11 luglio 2024;

Jesolo (VE), 19 luglio 2024;

Majano (UD), 20 luglio;

Genova, 24 luglio 2024;

Bellaria – Igea Marina (RN), 10 agosto 2024;

Ascoli Piceno, 11 agosto 2024;

Montignoso (MS), 13 agosto 2024;

Catania, 27 agosto 2024;

Palermo, 28 agosto 2024;

I biglietti

I biglietti per i concerti di Massimo Pericolo nelle varie città italiane sono disponibili online sui vari siti autorizzati alla rivendita e fisicamente in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta

Massimo Pericolo (Intro)

Diluvio

Casa Nuova

Scialla Semper

Star Wars

Straniero

Sabbie d’oro

Amici

Ancora Qua

Totoro

Totoro 2

Ansia

Fils De Pute

Insieme

Stupido

Moneylove

Troia

Airforce

Miss

Le Cose Cambiano (Lcc)

Come Aria

Scacciacani

7 Miliardi

Polo Nord

Non Parlarmi (Outro)