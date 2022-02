Secondo i dati divulgati dal Ministero della Pubblica Istruzione la prima prova della maturità 2022 cadrà il 22 giugno 2022; calcolatrice alla mano il conto dei 100 giorni partirà il 14 marzo. Da anni ormai c’è una tradizione consolidata che porta gli studenti a festeggiare questa data in tanti modi diversi: il rito prevede una raccolta iniziale di fondi per poi ritrovarsi tutti insieme a fare baldoria. La pandemia ha alterato i ritmi di tutti e questo evento non fa eccezione: bandite feste piene di gente e discoteca fino a tarda notte ma perché rinunciare ad un viaggio con i compagni più amati? Cosa dicono le normative anti-Covid? Dove si può andare per 100 giorni alla maturità 2022?

100 giorni maturità: viaggi low cost

Le mete per i 100 giorni alla maturità 2022 possono essere moltissime: bisogna prima di tutto valutare se rimanere in Italia o spostarsi all’estero. Il 14 marzo cade di lunedì, un giorno non proprio comodo per festeggiare ma nulla vieta di rimandare al weekend successivo (19-20 marzo 2022). Organizza subito una riunione organizzativa con i tuoi compagni per valutare le possibilità e poi iniziate a pensare dove vorreste spostarvi. Le possibilità sono tantissime:

Rimanere in Italia e scegliere una grande città : Milano, Firenze, Napoli, Venezia o Roma, tutto dipende da dove partite. Queste città offrono moltissime alternative in termini di divertimento e sono tutte abbordabili in termini economici. La raccolta fondi potrebbe permettervi di spostarvi in treno o in aereo, a seconda di quanto siate stati bravi;

: Milano, Firenze, Napoli, Venezia o Roma, tutto dipende da dove partite. Queste città offrono moltissime alternative in termini di divertimento e sono tutte abbordabili in termini economici. La raccolta fondi potrebbe permettervi di spostarvi in treno o in aereo, a seconda di quanto siate stati bravi; Rimanere in Italia e scegliere una Spa isolata : la maturità 2022 potrebbe essere stressante per tutti, perché non provare a rilassarsi un po’ con un weekend di massaggi e chiacchiere?

: la maturità 2022 potrebbe essere stressante per tutti, perché non provare a rilassarsi un po’ con un weekend di massaggi e chiacchiere? Partire all’estero con un volo low cost : Madrid, Barcellona, Budapest e chi più ne ha più ne metta; le mete europee a budget ridotto sono moltissime, bisogna solo scegliere in base alla disponibilità dei voli e dei partecipanti;

: Madrid, Barcellona, Budapest e chi più ne ha più ne metta; le mete europee a budget ridotto sono moltissime, bisogna solo scegliere in base alla disponibilità dei voli e dei partecipanti; Esperienza immersi nella natura: orientiring, canyoning, rafting; anche in questo caso le possibilità sono infinite compatibilmente con la pandemia in corso.

Che tu sia un tipo avventuroso o che abbia bisogno di relax, i 100 giorni sono il momento per ritrovarti con i tuoi amici e ricordare tutti gli anni passati insieme prima di superare l’esame e di raggiungere l’estate più bella della tua vita. Goditi questi giorni prima di immergerti nel percorso universitario e lavorativo. I 100 giorni alla maturità stanno per iniziare e anche per quelli serve arrivare preparati!