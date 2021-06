Greenpass europeo: come funziona

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di viaggiare si fa sentire sempre di più. Con il greenpass si può; si tratta di una certificazione, digitale o cartacea, che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, l’avvenuta guarigione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con risultato negativo. Tale certificazione, interoperabile a livello europeo attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), permetterà ai turisti che sono stati vaccinati di circolare liberamente in Europa. Consentirà, in sostanza, gli spostamenti all’interno dei Paesi dell’Unione europea. Il greenpass sarà disponibile su App IO, scopriamo come.

Greenpass europeo: disponibile su App IO

Il certificato verde europeo dovrebbe essere operativo dal 1° luglio, anche se, il premier Mario Draghi in conferenza stampa, avrebbe detto che potrebbe essere pronto già da metà giugno. Gli italiani lo avranno sull’App Io, l’app della Pubblica Amministrazione che abbiamo già conosciuto e usato per pagare multe e tasse o per ottenere il cashback di Stato e il bonus vacanze. Non ci dovrebbe essere bisogno di scaricarlo; è probabile che arriverà una notifica e chi ha l’App Io potrà visualizzare il certificato da mostrare poi ai controlli.

Greenpass europeo su App IO: come ottenerlo

Il certificato verde digitale verrà rilasciato a ogni cittadino UE che ha ricevuto il vaccino anti Covid, è guarito dall’infezione o è risultato negativo al tampone fatto 24 ore prima, e ai suoi familiari, indipendentemente dalla nazionalità. Potranno ottenere il certificato anche i cittadini di Paesi terzi che risiedono in Ue e i turisti che hanno il diritto di viaggiare in altri Stati membri.

