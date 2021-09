Turismo enogastronomico in Italia: 10 itinerari da non perdere

Se una cosa è certa, è che il turismo enogastronomico in Italia è tra le tipologie più gettonate: i tanti itinerari che uniscono buona cucina e paesaggio ne sono un esempio. Vogliamo condividerne 10 con voi proprio oggi, data in cui ricorre la Giornata internazionale del turismo 2021. L’Italia è famosa per le sue bellezze artistiche, per il suo patrimonio culturale, ma anche per la grande varietà di cibi, vini e prodotti naturali. Ogni regione ha un suo piatto tipico, un suo vino e qualche curiosità alimentare che solletica l’intelletto e il palato di ogni visitatore.

La ricchezza di prodotti che la terra offre, unita alla sapiente arte culinaria che è ormai tradizione italiana, dà vita ad un lungo cammino eno-gastronomico che si snoda tra alcune delle più importanti e belle città nostrane. Ecco allora 10 mete perfette per dare libero sfogo alla vostra passione per la cucina.

Turismo enogastronomico in Italia, 10 città per 10 piatti