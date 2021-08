Vacanze al mare: le mete low cost più economiche

Avete già pensato alla meta per le vostre vacanze? Volete che sia un viaggio low cost? Non temete, vi aiutiamo noi ad organizzarvi, scegliendo delle mete che non vi facciano spendere molto, ma che vi faranno comunque trascorrere dei giorni spensierati, di divertimento e di relax dopo un anno lungo, intenso, pieno di lavoro, preoccupazioni e pensieri di vario genere. Le vacanze organizzate all’ultimo minuto non sono quasi mai fatte male, anzi; a volte hanno una migliore riuscita rispetto a quelle organizzate mesi e mesi prima. Siete pronti a prendere appunti? Dopo aver letto il nostro elenco, sarete talmente indecisi che dovrete ricorrere al vostro dito sul mappamondo.

Vacanze al mare low cost: destinazione Mykonos

La bellissima isola della Grecia riesce sempre a stupire, non solo per la sua bellezza, ma anche per la possibilità di trascorrervi dei giorni non pagando somme eccessive. L’Isola dalle mura bianche e celesti, con panorami e viste mozzafiato che ha fatto da sfondo a diversi film e serie tv. L’isola dei colori, del mare, dei fiori che vi regalerà un’indimenticabile vacanza e che, chissà, vi regalerà anche un nuovo amore.

Low cost: vacanze al mare a Ibiza

Ibiza rappresenta la vacanza per eccellenza, quella in cui si ha a disposizione tutto: il mare, la piscina, il divertimento diurno e, soprattutto, quello notturno. Se diciamo Ibiza vi viene sicuramente in mente il pool party e le grandi piscine che ospitano, al chiaro di luna, turisti provenienti da tutto il mondo tutti riuniti con lo scopo comune di divertirsi, lasciare i problemi e i pensieri in valigia e godersi il divertimento.

Vacanze low cost: a mare a Lisbona

Un’altra nazione europea degna di essere citata è senza dubbio il Portogallo e, in particolare, Lisbona. Ad accogliere i visitatori un’atmosfera e un ambiente che hanno del fiabesco; dai colori delle mura, a quelli dei fiori finendo alla musica dei tanti artisti di strada che suonano conferendo, alle vie della città, un’atmosfera magica.

Low cost: vacanze al mare a Tenerife

Le isole Canarie meritano di essere citate in questo elenco perché sono di una bellezza disarmante e, con i giusti tempi di prenotazione, potrete organizzare un viaggio low cost con i fiocchi. Non avrete alcuna difficoltà a trovare voli in orari comodi, basta andare in internet e scegliere l’aeroporto di partenza.

Vacanze al mare low cost: Gallipoli

Per finire, non potevamo non citarvi la nostra bella Puglia e, in particolare, Gallipoli con le sue spiagge, il suo mare paradisiaco, i suoi locali e le sue discoteche. Con gli anni la movida salentina ha raggiunto numeri impensabili e, in tutta onestà e senza presunzione, possiamo dire che non ha proprio nulla da invidiare ad Ibiza.

