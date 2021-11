Buona Immacolata: frasi di auguri per l'8 dicembre

In cerca di frasi per augurare una buona festa dell’Immacolata? Gli auguri che è possibile dedicare in una giornata festiva come questa sono tanti. Si può ricorrere a delle citazioni o a dei semplici pensieri scaturiti dalla propria mente.

Ogni anno, l’8 Dicembre si osserva la Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria da parte della Chiesa cattolica. Per tutti coloro che professano la religione cattolica è un giorno speciale. Se sei praticante, oltre a partecipare alla Messa, puoi inviare affettuosi auguri e messaggi alle persone che ti circondano. Ecco alcuni spunti.

Festa dell’Immacolata: frasi di auguri

La festa dell’Immacolata che si volge l’8 dicembre segna l’inizio del periodo natalizio. Dal momento che manca davvero poco all’evento, vogliamo condividere con te qualche frase di auguri per i tuoi cari ai quali vuoi rivolgere un pensiero speciale. Di solito, in questa giornata viene fatto l’albero di Natale e la casa viene abbellita con addobbi. Tra una decorazione e una pallina da appendere, devi trovare necessariamente il tempo di mandare gli auguri ad amici e parenti. Sei a corto di idee? Ti aiutiamo nell’impresa con una piccola selezione di auguri.

Buona Immacolata: le più belle frasi di auguri

Se hai bisogno di qualche spunto per gli auguri di Buona Immacolata, ecco quello che abbiamo trovato e che vogliamo condividere con te:

“Bambina mia, fatti sempre guidare dalla Madonna, che è la tua vera madre. Cerca di farti sempre tenere per mano da Lei, come io faccio con te adesso!” (Madre Teresa di Calcutta);

“Beati quelli che hanno un cuore pulito perché vedranno Dio, e questo lavoro di pulizia è compito della Madonna” (Don Oreste Benzi);

“Madonna Miracolosa, a te mi rivolgo; ti ringrazio per tutto quello che ogni giorno mi dai. Madonna Miracolosa, a te mi rivolgo; ti ringrazio per tutte quelle volte in cui mi sono sentito solo e tu non mi hai abbandonato. Madonna Miracolosa, a te mi rivolgo; ti ringrazio per tutte quelle volte che ho avuto bisogno del tuo aiuto, e tu hai portato la mia preghiera a tuo figlio Gesù” (dalla Preghiera di Ringraziamento alla Madonna Miracolosa);

Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria Santissima. Auguri di buona Immacolata:

E’ impossibile andare verso un buon Natale senza la compagnia di Maria Immacolata Concezione, ti auguro di portarla con te, che possa regalarti tanta serenità.

In occasione della festa dell’Immacolata auguro a te e ai tuoi cari di essere benedetti da Maria. Che la Madonna vi benedica sempre e vi esaudisca con tutti i vostri auguri.

Auguro a te e alla tua famiglia una felice festa dell’Immacolata Concezione. Possiate tu e i tuoi cari essere inondati delle sue benedizioni per sempre.

Desidero che Maria Santissima ci mostri sempre la strada giusta da percorrere, ci dia la forza per affrontare le sfide e ci aiuti sempre ad avere successo nella nostra vita. Prego per te e la tua famiglia nella festa dell’Immacolata Concezione.

Speriamo che questi auguri per l’Immacolata siano stati di tuo gradimento: è sempre bello dedicare e ricevere pensieri affettuosi. Da questi puoi sempre prendere spunto.