Billie Eilish, il concerto a Bologna nel 2025: data e biglietti

Billie Eilish in Italia nel 2025

Billie Eilish terrà un concerto in Italia nel 2025. La cantante, classe 2001, divenuta famosa nel 2015 con il suo singolo di debutto “Ocean Eyes”, farà una tappa nella nostra penisola per la quale, manco a dirlo, c’è già grandissima attesa. L’artista, tra quelli più influenti e di maggior successo della sua generazione, spicca nel panorama musicale non solo per il fatto di essere – spesso e volentieri – in vetta alle classifiche, ma anche per avere costruito una carriera così tanto consolidata in così poco tempo. Attivista, vegana e fan di Justin Bieber, forse non tutti lo sanno, ma la cantante scrive la sua musica insieme al fratello Finneus. Bene, ma tornando al tour: qual è la data, dove si terrà e come accaparrarsi i biglietti? Vi diciamo tutto sotto.

Billie Eilish a Bologna: data

Il tour della giovane cantautrice, dal titolo “Hit me hard and soft” – proprio come l’omonimo album che sta per uscire (il lancio è previsto per il prossimo 17 maggio) – sarà lunghissimo. Avrà inizio alla fine dell’estate. A partire da settembre, per la precisione, quando farà tappa in una serie di città del nord America (ad iniziare dal Québec), e fino a dicembre. Per poi continuare da febbraio 2025 in Australia e, successivamente, in Europa, Regno Unito e Irlanda (da aprile a luglio). E’ in questo lasso di tempo che si potrà assistere al suo concerto italiano.

Se è vero che la cantante farà tappa in Italia, è anche vero che i fans dovranno accontentarsi di una sola data. Terrà il suo unico concerto nella nostra penisola domenica 8 giugno 2025. Il luogo dell’evento sarà l’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bo). Nonostante manchi ancora poco più di un anno, se volete portarvi a casa il biglietto dovrete agire fin da subito, prima che vi vediate sfilare sotto gli occhi la possibilità di partecipare. In casi come questo, ovvero di artisti internazionali e di così poche date in programma, il rischio del sold out è dietro l’angolo.

Billie Eilish Bologna 2025: biglietti

Bene, ma veniamo alla parte più interessante. Dove acquistare i biglietti per l’unico concerto italiano della cantante statunitense? Come sempre, Ticketone è una garanzia: saranno disponibili sulla piattaforma a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2024. La prevendita è iniziata ieri 30 aprile. Ma attenzione, come la cantante ha annunciato sul suo profilo Instagram, se siete in possesso di una carta American Express, usandola per l’acquisto avrete una sorta di accesso prioritario. In alternativa, potreste acquistarli su billieeilish.com. Non si sanno ancora i relativi prezzi.

L’attivismo di Billie Eilish

Forse non tutti lo sanno, ma l’artista – 7 vittorie ai Grammy Award e due soli album pubblicati ad oggi – è una convinta attivista, specie in ambito di salute mentale e cambiamento climatico. Non a caso, collabora da tempo con l’organizzazione no-profit REVERB. Ha scelto, nell’ambito dei suoi concerti, di prediligere le energie rinnovabili riducendo le emissioni di carbonio. Grazie al progetto di decarbonizzazione musicale che ha co-fondato, ha reso possibile l’utilizzo di batterie intelligenti a carica solare per alimentare uno dei suoi set.

Photo Credit | Facebook Shades Of Pop

