Concerti Coldplay nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Coldplay 2024

Fans dei Coldplay, mettetevi comodi perché stiamo per svelarvi le date di tutti i concerti che la band inglese nata a Londra nel 1997 farà nel corso del 2024 nella nostra penisola e non solo. E tutto quello che c’è da sapere riguardo l’acquisto ed il prezzo dei biglietti. Nonché la scaletta che seguiranno nelle diverse serate. In modo da non arrivare impreparati ma, anzi, avere tutto il tempo di rispolverare il testo delle canzoni che, magari, ricordate meno. Non vorrete perdervi la possibilità di cantare ogni singola strofa a squarciagola… vero?

Il Music of the Spheres World Tour – che era stato annunciato il 14 ottobre 2021 – è l’ottavo tour (ancora in corso), intrapreso dalla rock band britannica dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da COVID-19. Ha avuto inizio il 18 marzo 2022 e si concluderà il 16 novembre 2024. La scorsa estate aveva toccato le città di Napoli e Milano.

Prima di continuare, togliamoci subito il dente: moltissime date (quelle di Roma, ma non solo) sono già sold out. Già lo scorso luglio, non appena messi a disposizione sui principali siti che si occupano della vendita di biglietti per eventi, le date del 12 e del 13 luglio 2024 erano andate esaurite in pochi minuti. Cosa successa anche alle ulteriori due date aggiunte subito dopo, quella del 15 e 16. Bisognerà sperare in un miracolo, ovvero che ne aggiungano altre.

Queste, comunque, sono quelle attualmente previste.

8 giugno – Atene Olympic Stadium

12 giugno – Bucarest Arena Națională

16 giugno – Budapest Puskás Aréna

22 e 23 giugno – Lione Groupama Stadium

12,13, 15 e 16 luglio – Roma Stadio Olimpico

20 e 21 luglio – Düsseldorf Merkur Spiel-Arena

28 luglio – Helsinki Olympiastadion

15 e 17 agosto – Monaco Olympiastadion

21 e 22 agosto – Vienna Ernst-Happel-Stadio

Una cosa che forse non tutti sanno è che, ad aprire il tour dei Coldplay negli stadi italiani sarà Rose Villain.

Biglietti

I biglietti, come sempre, sarebbero disponibili – tra gli altri – sul sito Ticketone.it. Ma, come anticipato, le date romane sono sold out da mesi oramai. I prezzi, come riporta la Gazzetta nella sezione spettacolo, partivano da 57, 5 € (per il sesto settore numerato con visione ostruita). Chi ha preferito godersi lo spettacolo dal prato ha dovuto sborsare, invece, 109.25 €. Chi ha scelto il biglietto più caro previsto, il VIP Ultimate Spheres Experience, “solamente” 930.60 €. Cosa non si farebbe per assistere al concerto della propria band preferita…

Scaletta

La scaletta dei brani che il gruppo composto da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion eseguirà sarà presumibilmente simile (se non uguale, al netto di qualche piccola variazione in base agli eventuali ospiti presenti ogni serata) a questa:

Atto 1 – Planets

Flying

Music of the Spheres (intro)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Atto 2 – Moons

Viva la Vida

Hymn the Weekend

Let somebody go

Politik

In my Place

Yellow

Sunrise

Atto 3 – Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign (con parti di “Music of the Spheres II” e “Every Teardrop is a Waterfall”)

Something just like This (nella lingua dei segni americana)

Midnight (con parti da “Blue Moon Tree” di Lone)

My Universe

A Sky full of Stars

Atto 4 – Home

Sparks

Magic

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave (outro)

Ogni serata durerà circa 2 ore.

Photo Credit | Facebook Coldplay Nation

Leggi anche: