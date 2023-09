Concerti Pinguini Tattici Nucleari 2024: date, biglietti e scaletta

Terminata la prima parte del tour estivo, che è giunta al termine sabato scorso, 9 settembre, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) in una grande festa con 80mil persone, i Pinguini Tattici Nucleari hanno svelato le nuove date che porteranno nei palazzetti Fake News, album pubblicato lo scorso dicembre e già certificato Triplo Platino. Il “Non perdiamoci mica di vista Fake News Indoor Tour – Palasport 2024“, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, vedrà il gruppo sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del prossimo anno. Ecco le date annunciate qualche giorno fa:

03 e 04 aprile 2024 – Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

08 e 09 aprile 2024 – Milano – Mediolanum Forum

16 e 17 aprile 2024 – Torino – PalaOlimpico di Torino

23 e 24 aprile 2024 – Pesaro – Vitrifrigo Arena

26 e 27 aprile 2024 – Bologna – Unipol Arena

29 e 30 aprile 2024 – Livorno – Modigliani Forum

02 e 03 maggio 2024 – Firenze – Mandela Forum

07 e 08 maggio 2024 – Roma – Palazzo dello Sport

20 e 21 maggio 2024 – Napoli – PalaPartenope

24 e 25 maggio 2024 – Bari – PalaFlorio

28 e 29 maggio 2024 – Messina – PalaRescifina

Concerti Pinguini Tattici Nucleari: biglietti

I biglietti sono già disponibili e non a caso in sole 6 ore sono stati venduti tutti i biglietti per i concerti di Milano, quindi 65mila ticket per un doppio sold out. Per questo motivo sono state annunciate due nuove date previste l’11 ed il 12 aprile 2024 al Mediolanum Forum di Assago.

Prosegue così, in una versione più intima e confidenziale, la serie di concerti che nei mesi scorsi ha portato Riccardo Zanotti e compagni ad incontrare il pubblico di ogni età, da Nord a Sud fino alle isole. Dopo la calorosa accoglienza che i fan hanno riservato ai ragazzi, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo hanno scelto di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per raccontare ancora la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a canzoni cantautorali, in grado di far sorridere e di far pensare.

Concerti Pinguini Tattici Nucleari: scaletta

La scaletta dei concerti ancora non è stata annunciata. Sicuramente ci sarà il singolo Rubami la notte ai vertici di tutte le classifiche e già certificato doppio Disco di Platino e che fa parte dell’album Fake News, a sua volta tre volte Disco di Platino. Ecco intanto la scaletta del tour estivo:

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

HIKIKOMORI

Coca Zero

NO NO NO

Ricordi

Lake Washington

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop

Ridere

Rubami la notte

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco

PH. Adriana Tedeschi