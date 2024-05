Capo Plaza torna con "Ferite", il suo nuovo album

Ferite, il nuovo album di Capo Plaza

Capo Plaza è tornato: “Ferite“, il suo nuovo album, è uscito pochissimi giorni fa. Lo ha annunciato lo stesso rapper in un suo post su Instagram nel quale lo ha introdotto così: “Ferite, sono cicatrici indelebili sulla pelle, ci convivi e diventi più forte. Esistono per imparare dai propri errori. Non bisogna mai invidiare qualcuno, bisogna aspettare il proprio turno perché sono convinto che ciò che sei ti porterà a ciò che meriti”. Nel post, a testimonianza anche della maturità raggiunta, l’artista ha ringraziato tutti coloro dai quali ha ricevuto supporto negli ultimi anni. Famiglia, compagna, i “pochi amici veri rimasti” ed il team di Warner. Che lo accompagna fin dagli esordi e che ha lavorato con lui anche a questo progetto.

“Ferite”, cosa racconta il nuovo album

A distanza di 3 anni dall’ultimo album di Capo Plaza – all’anagrafe Luca D’Orso, classe 1998, origini salernitane – esce quindi “Ferite”. Arriva dopo Sulamente nuje (2016), 20 (2018) e Plaza (2021). E promette già grandi soddisfazioni grazie anche a dei feat interessanti come quello con Mahmood, Lazza, Annalisa, Anna e Tedua. In questo album, Luca si racconta in maniera profonda analizzando i suoi sentimenti con grande maturità ed affrontando il rovescio della medaglia del successo: la fama non può sanare certe ferite dell’anima. “A volte è giusto ricordarsi di essere essere umani. Apprezza ogni cosa che ti dà la vita perché potrebbe essere l’ultimo giorno, ringrazio Dio per il mio percorso”, ha scritto su Instagram.

Non è un caso che il titolo originario dell’album dovesse essere “Vittorie e sconfitte”. Come il rapper ha dichiarato intervistato da TGCOM, “si tende sempre a far vedere sempre solo le vittorie. Nessuno fa vedere mai le sconfitte, si tende sempre a far vedere quanto siamo perfetti. Io ho vinto nella vita, nel mio lavoro, ma ho riportato tante ferite nella mia vita personale”.

La difficile gestione del successo

Al TGCOM ha anche dichiarato come questo suo ultimo album sia frutto di un periodo piuttosto complicato. Spesso pensiamo che gli artisti conducano esistenze favolose, ma non è tutto rose e fiori. L’artista, diventato famoso a soli 19 anni, ha dovuto fare i conti con gli effetti collaterali della popolarità: è stato privato della vita comune – e di tutti i piccoli piaceri a questa legati (anche solo andare al cinema con gli amici) – che ogni suo coetaneo può condurre. “Io sono già di mio molto insicuro e timido, quindi appena ho una situazione del genere tendo a chiudermi, e non mi godo quella situazione di cinema”.

I brani dell’album “Ferite” di Capo Plaza

Ne è passato di tempo da quel lontano 2013, anno di esordio del rapper che, a soli 14 anni, ha aperto un canale su YouTube. Da allora ha collezionato 61 dischi di Platino e 30 Oro, ed ha potuto contare su collaborazioni con grandi artisti nazionali ed internazionali. 18 sono i brani contenuti all’interno dell’album, che conta ben 6 featuring (Tony Boy e Artie5ive oltre quelli già citati) a riprova del fatto che, in “Ferite”, il rapper abbia deciso di allargare i propri orizzonti musicali.

Questa la tracklist:

Ferite

Acqua passata

Money rain feat. Lazza

Sottovuoto

Ancora qua feat. Tedua

Oh amore

I Miss U feat. Tony Boy

Busy

Soldi arrotolati

Baby girl.

No drama feat Mahmood

Mi riempi di chiamate

Memories feat Annalisa

Tutta la night

Non c’è love

La Ca$$a feat Artie5ive

Solo un’ora

Nato per questo

Se volete vederlo dal vivo, sappiate che Capo Plaza sta preparando il suo tour estivo. Restate in attesa per conoscere date e info sui concerti che terrà in giro per l’Italia.

