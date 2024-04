Concerti Sfera Ebbasta nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Sfera Ebbasta in concerto

A distanza di due anni dall’ultimo tour, il talentuoso rapper Gionata Boschetti, meglio conosciuto come Sfera Ebbasta, ha finalmente annunciato il tanto atteso ritorno sul palco con un doppio concerto monumentale previsto per l’estate prossima a San Siro. Questo imperdibile evento sarà accompagnato da un tour emozionante in cui Sfera presenterà il suo ultimo lavoro, l‘album X2VR. Se sei un fan sfegatato o semplicemente desideri immergerti nell’energia travolgente della sua musica dal vivo, ecco per te le date e tutte le informazioni sui biglietti disponibili per questo tour straordinario.

Sabato 15 giugno 2024 || DATA ZERO Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil;

Lunedì 24 giugno 2024 || Milano @ Stadio San Siro;

Martedì 25 giugno 2024 || Milano @ Stadio San Siro;

Venerdì 28 giugno 2024 || Bari @ Arena delle Vittorie;

Sabato 6 luglio 2024 || Messina @ Stadio San Filippo – Franco Scoglio;

Venerdì 16 Agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL Olbia Arena.

Scaletta

Non vi è ancora una scaletta ufficiale dei concerti di Sfera Ebbasta. Tuttavia, di seguito le scalette dei concerti passati del rapper.

Scaletta Rock in Roma 2023

Orange

TikTok

Cupido

M manc

Bang bang

Notti

Sciroppo

Visiera a becco

Tran tran

Ricchi per sempre

Je ne sais pas

Rockstar

Bottiglie privè

Cookies n’cream

Hoe

Siri

Piove

Alleluja

Soldi in nero

Ciny

XDVR

Happy birthday

Pablo

Mamamia

Baby

Nuovo Range

Mi fai impazzire

Bon ton

Hace calor

Italiano

Scaletta 2022

Intro

Tik tok

Abracadrabra + Macarena

$€

Baby

Bottiglie privè

Tran tran

Sciroppo

Cupido

Mademoiselle

s!r!

Piove

Hace calor

Rockstar

Nuovo range

Ricchi per sempre

Visiera a becco

M’manc

Calipso

Notti

Ciny

Per davvero

Mamma mia

Mi fai impazzire

HBD

Pablo

I biglietti

I biglietti del tour di Sfera Ebbasta sono già disponibili ed è possibile acquistarli online, sui siti appositi, oppure nei punti vendita autorizzati in ogni città italiana.

Chi è Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, è un rapper italiano nato il 7 dicembre 1992 a Sesto San Giovanni, nelle vicinanze di Milano. Emergendo come uno dei pilastri della scena rap italiana, ha saputo affermarsi come uno dei nomi più influenti nel panorama musicale contemporaneo.

Il suo percorso artistico ha preso il via nel 2013 con l’uscita del suo primo mixtape, “Sfera Ebbasta”. Da allora, ha costantemente ampliato il suo seguito con album iconici come “XDVR” nel 2015 e l’eponimo “Sfera Ebbasta” nel 2016, quest’ultimo ricevendo la prestigiosa certificazione di disco di platino in Italia.

Sfera Ebbasta si distingue per il suo stile unico e la sua capacità di mescolare diverse influenze musicali, oltre alle molteplici collaborazioni con altri artisti di spicco. Continuando sulla scia del successo, ha prodotto album di grande impatto come “Rockstar” nel 2018 e “Famoso” nel 2020. Parallelamente alla sua carriera musicale, ha fatto incursioni nel mondo del cinema, apparendo nei film “Famoso” diretto da Pepsy Romanoff nel 2020 e “Autumn Beat” diretto da Antonio Dikele Distefano nel 2022.

Tuttavia, la sua fama non si limita solo alla musica. Sfera Ebbasta è diventato un’icona di stile e un fenomeno sui social media, attirando un vasto pubblico con la sua presenza online. La sua musica, spesso ispirata dalle sue esperienze di vita, affronta temi che vanno dalla crescita personale alla celebrità, fino alla vita nelle strade.

Purtroppo, il suo nome è anche legato a un tragico evento: la strage di Corinaldo nel 2018. Nonostante Sfera Ebbasta non avesse alcuna responsabilità nell’incidente, che vide la morte di sei persone durante uno dei suoi concerti a causa del sovraffollamento della discoteca Lanterna Azzurra e l’uso di uno spray al peperoncino da parte di una banda di individui, il rapper fu profondamente sconvolto dall’accaduto, cancellando tutti i suoi eventi per un lungo periodo.