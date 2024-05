Concerti Diodato nel 2024: date, biglietti e scaletta

Concerti Diodato nel 2024

Si preannuncia un periodo molto impegnativo per Diodato che, nel corso del 2024, terrà una lunga serie di concerti che avranno inizio a fine mese nelle principali città del Brasile e proseguiranno in Italia. Dapprima con alcune date estive e, in autunno, con un tour nei teatri della nostra penisola. Se siete dei fans dell’artista non vi resta che prendere nota: avrete una lunga serie di possibilità per vedere dal vivo il vostro beniamino: di seguito le date, la possibile scaletta dei concerti e dove comprare i biglietti per assistervi.

Iniziamo con le date brasiliane: Diodato sarà live con un tour che inizierà il 26 maggio e si concluderà il 2 giugno:

Curitiba (26 maggio)

Rio de Janeiro (29 maggio)

Jundiaí (1 giugno)

Sao Paulo (2 giugno)

Tornato dal Brasile, sarà la volta di esibirsi in Italia. Queste, le date del tour estivo:

19 Giugno – Roma (Venere In Musica – Tempio Di Venere)

7 Luglio – Isola Di Panarea (Me, Eolie Music Fest)

11 Luglio – Lugano (Estival Jazz – Long Lake Festival – Parco Ciani)

20 Luglio – Chies D’alpago (Bl, Dolomiti Arena Festival)

28 Luglio – Alghero (Ss, A Special Night)

29 Luglio – Alghero (Ss, Lo Quarter – Abbabula Festival)

4 Agosto – Agliasco – Paesana (Cn, Suoni Delle Terre Del Monviso)

Per quanto riguarda il tour autunnale, questi gli appuntamenti nei teatri:

28 Settembre 2024 – Grosseto – Teatro Moderno (Data Zero)

01 Ottobre 2024 – Bari – Teatro Petruzzelli

02 Ottobre 2024 -Lecce – Teatro Politeama Greco

05 Ottobre 2024 – Mestre (Ve) – Teatro Toniolo

06 Ottobre 2024 – Milano – Teatro Arcimboldi

09 Ottobre 2024 – Roma – Auditorium Parco Della Musica

11 Ottobre 2024 – Napoli – Teatro Augusteo

18 Ottobre 2024 – Civitanova Marche (Mc) – Teatro Rossini

19 Ottobre 2024 – Pescara – Teatro Massimo

20 Ottobre 2024 – Assisi – Teatro Lyrick

23 Ottobre 2024 – Palermo – Teatro Golden

24 Ottobre 2024 – Catania – Teatro Metropolitan

26 Ottobre 2024 – Rende (Cs) – Teatro Garden

29 Ottobre 2024 – Firenze – Teatro Verdi

30 Ottobre 2024 – Bologna – Europauditorium

31 Ottobre 2024 – Schio (Vi) – Teatro Astra

14 Novembre 2024 – Torino – Teatro Colosseo

16 Novembre 2024 – Mantova – Teatro Sociale

17 Novembre 2024 – Trento – Auditorium Santa Chiara

25 Novembre 2024 – Genova – Teatro Politeama Genovese

27 Novembre 2024 – Parma – Teatro Regio

Concerti Diodato, dove comprare i biglietti

I biglietti, come sempre, sono facilmente reperibili online sulle piattaforme dedicate, tra le quali spicca Ticketone. Potete acquistarli, naturalmente, anche presso i centri autorizzati. In quanto al costo, questo varia in base alla data, alla location ed al posto prescelto. Per quanto riguarda il tour estivo, ad esempio, per assistere alle date di Alghero, i prezzi partono da 34,50 € per il secondo settore. Un posto nel primo prevede un costo di 40,25. Ad Agliasco è invece prevista un’unica tipologia di posto al prezzo di 24 €.

In quanto al tour di Diodato nei Teatri, invece, il prezzo dei biglietti parte da un minimo di 30 euro. Prendendo in riferimento la data al Teatro Verdi di Firenze, le tipologie di biglietti disponibili sono quelli per il Secondo Settore a 45 €, quelli per il Terzo Settore a 40, quelli per il Quarto a 36 e a 32 per il Quinto. La versione ridotta sarà la tipologia più economica, ad un prezzo di 30 euro.

Concerti di Diodato, la scaletta

La scaletta dei concerti del 2024 non è ancora nota, ma verosimilmente sarà simile a quella del 2023, che riportiamo sotto. A questa si aggiungeranno sicuramente alcuni brani tratti dall’ultimo album del cantante, intitolato “Ho acceso un fuoco” e pubblicato lo scorso 19 aprile. 12 le nuove tracce tra le quali è presente “Ti muovi”, la canzone presentata da Diodato (nome completo Antonio Diodato), alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con la quale si è guadagnato il 13esimo posto in classifica.

Così speciale

Ci vorrebbe un miracolo

Occhiali da sole

Buco nero

Fino a farci scomparire

Ubriaco

I miei demoni

Fiori immaginari

Se mi vuoi

Mi fai morire

Ormai non c’eri che tu

Un po’ più facile

Essere semplice

Cosa siamo diventati

Fai rumore

Un’altra estate

Ma che vuoi

Cha casino

Ci dobbiamo incontrare

Adesso

Vieni a ridere di me

Babilonia

Mi si scioglie la bocca

Lasciati andare

Ciao, ci vediamo

Cretino che sei

Che vita meravigliosa

