Concerti Calcutta nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Non è una novità – Calcutta aveva annunciato i concerti del Relax Tour Estivo 2024 lo scorso novembre – ma è decisamente arrivato il momento, per chi non lo abbia ancora fatto, di acquistare i biglietti. Se non volete perdervi l’occasione di vedere esibire dal vivo il vostro cantautore italiano preferito, di seguito vi diamo tutte le info che riguardano il suo nuovo tour. Dalle date alla scaletta, da dove comprare i biglietti a quanto costano. Vi anticipiamo solo che l’artista si esibirà in 13 città italiane a cavallo tra giugno e luglio. Anche se, prima, sarà impegnato in un brevissimo tour europeo.

Il Tour prende il nome da “Relax”, il quarto album registrato in studio dal cantautore e pubblicato lo scorso 20 ottobre da Bomba Dischi. Album che arriva dopo “Forse…” (2012), “Mainstream” (2015) ed Evergreen (2018). Dopo il successo del tour nei palasport iniziato lo scorso dicembre e che ha registrato il sold-out ovunque, il cantautore italiano, all’anagrafe Edoardo D’Erme, è pronto ad immergersi in quello che lo vedrà impegnato nel corso dell’estate oramai alle porte.

Si tratta, come anticipato, di 13 date (anche se non saranno le sole) che avranno inizio a Lignano Sabbiadoro il 22 giugno e si concluderanno il 28 luglio a Paestum. Ma non è finita qui perché, prima di quelle che stiamo per elencarvi, il cantante sarà alle prese con le esibizioni dal vivo nelle seguenti città europee:

06 giugno 2024 – Barcellona (Spagna) – Razzmatazz

09 giugno 2024 – Londra (Regno Unito) – O2 Forum Kentish Town

11 giugno 2024 – Parigi (Francia) – L’Olympia

13 giugno 2024 – Zurigo (Svizzera) – X-TRA

Concluse le precedenti, tornerà in Italia e si esibirà:

22 giugno 2024​ – Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

26 giugno 2024 ​- Servigliano (FM) – NoSound Fest

28 giugno 2024 ​- Bari – Locus Festival

30 giugno 2024 ​- Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

05 luglio 2024​​ – Alba (CN) – Collisioni Festival

07 luglio 2024​​ – Ferrara Summer Festival – Piazza Ariostea

11 luglio 2024​​ – Lucca Summer Festival

13 luglio 2024​​ – Villafranca di Verona – Castello Scaligero

17 luglio 2024 ​​- Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio 2024​​ – Alghero – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

23 luglio 2024​​ – Cosenza – Be Alternative Festival

25 luglio 2024​​ – Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest

28 luglio 2024 ​​- Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi

Concerti Calcutta, scaletta

Quella di seguito è invece la possibile scaletta dei concerti che Calcutta terrà nel corso del “Relax Tour” 2024:

Coro

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Kiwi

Loneliness

Giro con te

Hübner

Ghiaccioli

Intermezzo 3

Le barche (acustica al piano)

Oroscopo (acustica al piano)

Sorriso (Milano Dateo)

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Del verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti

Concerti Calcutta 2024, biglietti

Bene, ora che abbiamo visto dove e quando il cantautore originario di Latina porterà in giro per l’Italia i brani del suo album unitamente ai suoi più grandi successi, passiamo alla domanda più gettonata: dove comprare i biglietti? E quanto costano? In quanto al sito, come sempre vi suggeriamo Ticketone, dove potete reperirli senza difficoltà ed acquistarli con un click. I prezzi variano naturalmente sia in base alla città che al posto scelto.

Per la prima data, quella che avrà luogo presso lo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, partono da 46 euro per il prato e per il terzo settore. Salgono a 51,75 per il secondo ed arrivano a 57,50 per il prato gold ed il primo settore. Un’info da tenere sempre bene a mente: sulla piattaforma è previsto un limite di acquisto. Ogni cliente può acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti.

