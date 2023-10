Creative, carezze audio a prezzo d'occasione

C’è un brand che da sempre accompagna il mondo dell’informatica diventando sinonimo primo di “audio”: si tratta di Creative, marchio che ha sempre fatto la differenza in termini di qualità e che con una nuova vetrina di sconti si appresta a mettere a disposizione un grande arsenale di strumenti di alto profilo.

Quando il brand parla da sé, tutto quel che occorre fare è mettere in fila le opportunità disponibili, perché sarà con pochi semplici click che si potrà cambiare la propria esperienza di studio, di lavoro, di gioco o di videochiamata durante le proprie ore di fronte ad uno schermo.

Creative, 7 occasioni da non perdere…

Queste le migliori opportunità che Creative mette a disposizione esclusivamente fino al 30 ottobre:

Creative HS-220 a 22,99 Euro

Cuffie plug&play comode e di facile utilizzo, ideali per ogni comunicazione vocale o per l’ascolto in cuffia di contenuti audio. Possono essere utilizzate con qualsiasi PC o Mac ed hanno il grande vantaggio dell’alta comodità: perfettamente ergonomiche ed altamente leggere (appena 108 grammi), possono essere utilizzate sia per seguire una lezione online che per lunghe sessioni di gaming, per lavorare in smart working così come per godersi una chiamata con gli amici. Si collegano tramite USB, hanno una piccola console di controlli sul cavo, operano sul microfono a condensatore con cancellazione del rumore ambientale e consentono un’ascolto di qualità grazie ad una coppia di driver al neodimio da 30mm. Aspetto importante per certificare il senso di libertà che offre un modello simile: il cavo è lungo ben 2,4 metri, consentendo così anche brevi spostamenti attorno alla propria postazione senza mai dover posare e reindossare le cuffie.

Creative HS-720 a 34,99 Euro

Pochi grammi in più che non sacrificano la comodità, ma un balzo in termini di qualità dell’esperienza. Un modello pensato in modo particolare per le riunioni online, con un aspetto sobrio ed elegante e cuscinetti protettivi per consentire un utilizzo comodo e prolungato sui padiglioni auricolari. Tra le specifiche che ne contraddistinguono la qualità, si segnala in modo particolare la speciale funzionalità di monitoraggio del microfono: consente di controllare in modo automatico come la voce suoni agli altri, per poterla adattare ottimizzando l’esperienza altrui e la miglior trasmissione delle proprie comunicazioni. L’asta flessibile consente di regolare la posizione rispetto alla bocca, mentre il monitoraggio “sidetone” consente di sapere a che volume si sta trasmettendo per regolare il proprio tono in modo consapevole: un servizio al galateo e un assist importante al proprio modo di stare all’interno di una comunicazione online. Evidente, insomma, l’aspirazione business di un modello di cuffie ideale per la produttività e la collaborazione online.

Creative Zen Air Dot a 22,99 Euro

Quando il cavo è un orpello di troppo, o quando l’attività si realizza preminentemente lontano da una postazione fissa, poter sfruttare auricolari Bluetooth è sicuramente la migliore delle soluzioni. L’innovazione ha detto molto in tal senso e la ricerca Creative vi ha riversato la decennale esperienza del brand attraverso la creazione di un “concentrato di potenza”. I Creative Zen Air DOT sono auricolari true wireless con lunga autonomia (fino a 24 ore di riproduzione, 7 ore delle quali con una sola carica ed il resto grazie al case protettivo con ricarica automatica), driver al neodimio da 13mm e tecnologia di cancellazione del rumore ambientale. Gli Zen Air DOT, insomma, consentono di isolarsi completamente rispetto al mondo esterno per potersi concentrare esclusivamente sul suono, sulla voce o sulla musica ricevute. Due microfoni raccolgono la propria voce e tutti gli input circostanti, potendo così isolare l’utente e, al tempo stesso, facilitando la miglior trasmissione vocale durante le chiamate. Appena 33 grammi in tutto, per un gioiellino di design che vanta resistenza all’acqua di grado IPX4 e comandi touch per un miglior utilizzo in mobilità.

Creative Outlier Free Mini a 49,99 Euro

C’è un modo diverso di ascoltare: senza cuffie, senza auricolari, bypassando del tutto il timpano per avere un’esperienza d’ascolto meno invasiva e parimenti efficace. Si tratta degli auricolari con tecnologia a conduzione ossea, per i quali Creative è in grado di offrire il meglio della ricerca: diventa così semplice dire addio a scomodi padiglioni o all’instabilità in movimento degli auricolari: con l’ergonomia dei Creative Outlier Free Mini si potrà avere un’esperienza d’ascolto in piena libertà tanto al pc quanto in bici, tanto durante una chiamata quanto durante una sessione di allenamento. Un vantaggio del tutto importante è in termini di sicurezza: l’ascolto è garantito ed efficace (per certi versi magico, se non se ne conoscono le proprietà fisiche), ma al tempo stesso l’orecchio rimane libero con la possibilità di ascoltare tutto ciò che accade intorno. Questo può essere fondamentale sia in ufficio che durante gli spostamenti tra il traffico – in quest’ultimo caso il vantaggio può essere in certi casi del tutto fondamentale. Massimo comfort, 6 ore di riproduzione continuativa e l’interessante possibilità di collegare anche due dispositivi Bluetooth diversi (per poter associare più device contemporaneamente e vivere così la propria esperienza d’ascolto senza rinunciare ad una chiamata al volo in entrata).

Creative Stage SE Mini a 39,99 Euro

Creative non è soltanto un brand: è un’esperienza. Questo concetto prende corpo soprattutto quando il marchio si sposa alle postazioni PC con device come la soundbar under-monitor Stage SE Mini: chi l’ha detto che l’esperienza audio al PC deve per forza ridursi alla gracchiante vibrazione che gli scarni driver di un monitor (o di un case) sanno trasmettere? L’audio è componente essenziale nel gioco e nei video online, nelle riunioni e nelle videolezioni, nell’ascolto in streaming e nell’immersione emotiva in una serie TV: grazie ad una soundbar come la Stage SE Mini è possibile rendere l’esperienza audio nuovamente esplosiva, dando corpo alle emozioni attraverso 24W di potenza concentrati in una dimensione estremamente piccola (410x62x82 millimetri). Connessione tramite cavo o Bluetooth, manopola del volume per una reattività immediata e qualità garantita da driver full-range con radiatore passivo.

Creative Stage Air V2 a 54,99 Euro

La soundbar Creative Stage SE Mini ha un solo limite: necessita di alimentazione. Questo vincolo viene abbattuto con la Creative Stage Air V2, soundbar under-monitor che grazie alle batterie incluse può essere spostata anche in altre posizioni, anche lontano da fonti di alimentazione. La si può così portare sul balcone o in salotto, con ben 6 ore di autonomia garantite e 20W di potenza a disposizione. La connettività è garantita dalla stabilità del Bluetooth 5.3 e la versatilità d’uso fa di questa soundbar uno strumento eccezionalmente eclettico. Non devi più avvicinarti alla tua fonte musicale, ma sarà la musica ad avvicinarsi a te: è questa la grande libertà che la soundbar Stage Air V2 è in grado di regalare.

Creative Live! Cam Sync V2 a 33,99 Euro

Skype, Zoom, Teams, Webex e quanti altri: strumenti di grandissima potenza, sui quali si incespica spesso per un microfono spento, un rumore di fondo eccessivamente invadente o altri ostacoli che rendono la chiamata poco funzionale. Di qui la necessità di utilizzare strumenti non soltanto qualitativi, ma anche dotati di funzionalità smart che possano essere di aiuto all’utente per lasciare che possa concentrarsi sui contenuti e sul messaggio. Creative Live! Cam Sync V2 è l’evoluzione della generazione antecedente, dalla quale eredita la qualità audio/video e definizione 1080p, ma rispetto alla quale trova dimensioni ridotte e funzionalità aggiuntive. In particolare, la webcam di casa Creative gode di tutti gli strumenti compresi nel cosiddetto SmartComms Kit per il rilevamento della voce (così che non sia un rumore accidentale ad attivare l’audio in uscita) e del rumore ambientale (con cancellazione attiva dei rumori di fondo): ogni impostazione è personalizzabile. Attivando la VoiceDetect, ad esempio, il microfono si spegnerà automaticamente quando si è in silenzio e si riattiverà quando si parla, evitando così l’onere di dover accendere in microfono per intervenire o la dimenticanza di spegnerlo quando si vuol passare ad altri la parola.

Per mettere mano a questi prezzi d’occasione è sufficiente sfruttare l’apposito coupon “STUDENT10” che abilita uno sconto pari al 10%. Per sbloccarlo sarà sufficiente inserire il codice in fase di acquisto nell’apposito modulo, ottenendo il prezzo aggiornato definitivo sul carrello prima della conferma finale.

…e quattro sconti extra

Ma non finisce qui. Senza bisogno di utilizzare alcun coupon, in questi giorni di offerte speciali è possibile accedere anche a 4 prodotti extra con prezzo del tutto speciale:

Creative Zen Air a 29,99 Euro 22,99 Euro

18 ore di autonomia, driver al neodimio da 10mm, soli 46g di peso, quattro microfoni e cancellazione attiva del rumore: un nuovo livello d’ascolto per una coppia di auricolari tascabili estremamente comodi ed efficienti a prezzo ridotto;

22,99 Euro 18 ore di autonomia, driver al neodimio da 10mm, soli 46g di peso, quattro microfoni e cancellazione attiva del rumore: un nuovo livello d’ascolto per una coppia di auricolari tascabili estremamente comodi ed efficienti a prezzo ridotto; Sound Blaster Blaze a 39,99 Euro 29,99 Euro

Un occhio strizzato al gaming per un modello di cuffia estremamente comodo, con driver FullSpectrum da 40mm e aderenza perfetta per le più intense e prolungate sessioni di gioco;

29,99 Euro Un occhio strizzato al gaming per un modello di cuffia estremamente comodo, con driver FullSpectrum da 40mm e aderenza perfetta per le più intense e prolungate sessioni di gioco; Live! Cam Sync V3 a 49,99 Euro 39,99 Euro

Webcam 2K QHD con zoom digitale 4X e microfoni integrati, in grado di elevare il livello qualitativo e l’esperienza di videoconferenza tanto in ambito professionale, quanto per il tempo libero;

39,99 Euro Webcam 2K QHD con zoom digitale 4X e microfoni integrati, in grado di elevare il livello qualitativo e l’esperienza di videoconferenza tanto in ambito professionale, quanto per il tempo libero; Sound Blaster Play! 4 a 24,99 Euro 19,99 Euro

Uno strumento utilissimo per le chiamate di lavoro, poiché consente il facile controllo della videochiamata e al tempo stesso integra tutti gli strumenti propri dello SmartComms Kit: “Abbiamo anche pensato a migliorare il comfort e la qualità, prevedendo un pulsante per la disattivazione diretta del microfono, Bass Boost e Dynamic EQ, oltre a un audio senza confronti rispetto all’audio predefinito di qualsiasi dispositivo“;

Prezzi d’occasione per prodotti che si portano appresso una storia leggendaria rappresentata dal marchio Creative. Non c’è tempo da perdere, però: tutte le offerte scadono il 31 ottobre.

In collaborazione con Creative