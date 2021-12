Come augurare Buon Natale in modo simpatico? Semplice, con gli auguri di Natale divertenti che abbiamo raccolto di seguito! Si tratta di pensieri originali che strapperanno un sorriso a chi li riceverà, puoi scommetterci.

Durante le feste la felicità prende il sopravvento: è il periodo da festeggiare come pochi altri durante l’anno. E non c’è niente di niente di meglio di un divertente augurio di Natale per mettere addosso una irrefrenabile voglia di celebrazioni. Se sei in cerca di spunti su cosa scrivere per gli auguri di Natale continua a leggere, avrai pane per i tuoi denti.

I più divertenti auguri di Natale 2021

I divertenti auguri di Natale che abbiamo raccolto ti aiuteranno a condividere il divertimento del Natale con chi ti circonda. Non esitare ad aggiungere un po’ di umorismo spiritoso ai tuoi biglietti di Natale prima di inviarli ai tuoi amici e ai tuoi cari. Come fare gli auguri di Natale in modo originale? Prendi spunto qui sotto dalle frasi di auguri esilaranti che ti faranno fare una bella figura.

“In queste festività natalizie, facciamo in modo di amare ciò che è veramente importante nella nostra vita: i biscotti”.

“Sono solo io, o Babbo Natale sembra ogni anno più giovane?”

“Il Natale è davvero pieno di meraviglie. Fa sparire tutti i miei risparmi! Questa è la magia del Natale. Tanti auguri!”

“Il Natale è soprattutto per i bambini. Ma anche noi adulti possiamo godercelo , fino all’arrivo dei conti della carta di credito”.

“Ho detto a Babbo Natale che eri bravo quest’anno e gli ho inviato un link alla tua bacheca Pinterest. Buon Natale a te !”

“Ti auguro un bianco Natale! (E quando finisci il bianco, apri una bottiglia di rosso).”

“Ti auguro speranza, pace e tanti biscotti di Natale durante le festività natalizie !”

“Dicono che i migliori regali di Natale vengano dal cuore… ma anche contanti e buoni regalo fanno miracoli! Buone vacanze!”

“Ricorda, Babbo Natale sta guardando. Tutto quanto. Sì, anche quello. Comunque, Buon Natale!”

Sei un dono nella mia vita. E non del tipo che restituirei per il credito in negozio. Buon Natale!”

“Un promemoria di Natale: non cercare di prendere in prestito denaro dagli elfi… sono sempre un po’ a corto di soldi! Buon Natale!”

“Questo Natale, che la tua famiglia sia collaborativa e che tutte le tue batterie siano incluse.”

“Buon Natale! Ho pensato così tanto al tuo regalo che ora è troppo tardi per riceverlo.”

“Nota: il Natale è annullato. A quanto pare, hai detto a Babbo Natale che sei stato bravo quest’anno… è morto dal ridere.”

“Mangia. Bevi. Sii allegro. Passa un meraviglioso Natale!”

