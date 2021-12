CAPODANNO 2022 LOW COST: 5 IDEE PER FESTEGGIARE

Sappiamo che è ancora presto per pensare a Capodanno 2022, tuttavia se si ha intenzione di festeggiare come si deve occorre organizzare il tutto per tempo. La domanda “Cosa fare a Capodanno?” arriverà puntuale, quindi è bene iniziare ad avere le idee ben chiare.

Questa festa, che dovrebbe essere il non plus ultra del divertimento (ma secondo chi, santo cielo?), si porta dietro tutta una serie di ansie e patemi legati alla fine dell’anno e all’inizio di quello nuovo e in più c’è la preoccupazione principale: “ma a Capodanno mi divertirò abbastanza???”.

C’è chi si è organizzato mettendo in pratica idee sempre più incredibili, da chi va a fare bungee jumping a Sharm-El-Sheik a chi ha prenotato un tavolo super esclusivo nel locale dove una volta si dice che Madonna si sia scaccolata. E chi queste cose non se le può permettere cosa fa?

Il nostro consiglio è di non aggiungere ad ansia altra ansia! Pensate alla vostra serata ideale: chi sono le persone che avete vicino? Cosa vi piace fare? Vi piacerebbe fare un viaggetto con gli amici? Ecco i nostri suggerimenti per un Capodanno 2022 low cost In Italia o in Europa e un inizio più felice.

CAPODANNO 2022 IDEE: L’EUROPA

Non è impossibile partire spendendo poco (seppure quest’anno ci sono sicuramente degli impedimenti in più a causa di tamponi e quarantene da fare): informatevi su quali sono le città meno costose (evitate Parigi e Londra e puntate per esempio sulle più modeste Budapest e Amsterdam), cercate i biglietti aerei tramite siti che vi indicano automaticamente le offerte migliori o direttamente su quelli delle compagnie low-cost, fatto quello procedete nello stesso modo per quanto riguarda l’hotel o l’ostello.

Scegliete una città che vi piaccia in modo da poter fare anche il Capodanno per strada (costo quasi pari a zero) e considerate che in tutte le grandi città europee vengono organizzati festeggiamenti e concerti all’aperto: copritevi bene e…via!

CAPODANNO 2022 LOW COST ITALIA: CAPODANNO IN UN BORGO

Quanto siamo fortunati: in Italia siamo così ricchi di piccole cittadini medioevali arrampicate sulle colline che … ce ne dimentichiamo! Lasciate perdere per una volta le grandi città d’arte e andate alla ricerca dei piccoli gioiellini del nostro paese. Troverete senz’altro un B&B o una casa in affitto a poco e poi via, a cucinare insieme agli amici o a mangiare in ristoranti inventati dentro la cucina di qualche signora, per un Capodanno certo più tranquillo ma all’insegna dell’amicizia! Scopri di più:

CAPODANNO 2022 SULLA NEVE: SUL CUCUZZOLO DELLA MONTAGNA

I film sul Natale e sul Capodanno hanno di solito sempre lo stesso comun denominatore: la neve. Sia che siate degli sportivi o degli attivi pantofolai una montagna innevata ha un fascino innegabile: cercate una località montana abbordabile (anche qui, in Italia abbiamo la fortuna di poter sperimentare, volendo, qualsiasi tipo di clima e paesaggio), vicina alle piste da sci ma non direttamente legata a esse e sperimentate l’ebbrezza di scendere velocemente lungo un pendio con gli sci, lo snowboard o lo slittino: a fine giornata vi ritroverete piacevolmente stanchi con gli amici per brindare a un inizio d’anno allegro e perfino un po’ spericolato.

Scopri di più: Capodanno in montagna: mete migliori e cosa fare

CAPODANNO 2022 AL CALDO: ACQUA AZZURRA, ACQUA CHIARA… ALLE TERME

Un Capodanno alle terme??? Beh, sì, perché no? Soprattutto se vivete nelle regioni centrali del nostro paese sapete che ci sono molti impianti termali abbordabili.

I vantaggi sono innegabili: a un prezzo accettabile potrete giocare a vivere nel lusso facendo il brindisi immersi nell’acqua calda, senza il problema del “cosa mi metto” e magari approfittando dell’outfit inusuale per trovarvi vicino a quella persona molto speciale…

