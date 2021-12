COME VESTIRSI A CAPODANNO 2021? OUTFIT DA EVITARE

Oltre a scegliere tra le idee per Capodanno è il momento di pensare anche all’outfit giusto da indossare in occasione della nottata più lunga e festaiola dell’anno. Dare il benvenuto al 2022 nel miglior modo è di buon augurio e puntare sul look può darci una marcia in più! Si sa, però, che scegliere i giusti capi per Capodanno non è sempre facile e spesso il rischio di risultare pacchiani si nasconde dietro l’angolo… come evitarlo? Segui i nostri consigli: in quest’articolo ci concentreremo sugli errori da non fare in fatto di look a Capodanno.

LOOK DI CAPODANNO 2023: GLI ERRORI DA EVITARE

Quali sono gli errori da non fare per non risultare “eccessivi” o “troppo sobri” a Capodanno? Si sa, infatti, che il 31 dicembre si può (e si deve) osare rispetto ai restanti 364 giorni dell’anno, ma allo stesso tempo, il limite tra buon gusto e ridicolo può essere spesso molto labile. In ogni caso, vestirsi bene è facile e basta adottare alcuni piccoli accorgimenti. Ecco i 9 errori da evitare nella scelta dell’outfit di Capodanno:

Non tenere conto dell’evento a cui partecipi e del dress code . Hai un abito particolare che ti piace un sacco e che vuoi indossare per Capodanno? Ok, ma valuta anche l’evento a cui partecipi, in particolare se scegli di festeggiare in piazza non potrai vestirti con lo stesso outfit che indosseresti in discoteca. Considera sempre poi il dress code: tanti sono i party a tema o che richiedono un particolare stile la notte di Capodanno, quindi fai sempre attenzione alle indicazioni richieste dal locale.

. Hai un abito particolare che ti piace un sacco e che vuoi indossare per Capodanno? Ok, ma valuta anche l’evento a cui partecipi, in particolare se scegli di festeggiare in piazza non potrai vestirti con lo stesso outfit che indosseresti in discoteca. Considera sempre poi il dress code: tanti sono i party a tema o che richiedono un particolare stile la notte di Capodanno, quindi fai sempre attenzione alle indicazioni richieste dal locale. No al look da casa. Anche se festeggi Capodanno a casa con gli amici, evita comunque un look casalingo, come pantaloni della tuta, felpe e scarpe a tennis. È comunque Capodanno, quindi, per la serata opta per un outfit comodo ma comunque carino, tipo leggins con una maxi maglia e un accessorio gioiello per impreziosire il look.

Anche se festeggi Capodanno a casa con gli amici, evita comunque un look casalingo, come pantaloni della tuta, felpe e scarpe a tennis. È comunque Capodanno, quindi, per la serata opta per un outfit comodo ma comunque carino, tipo leggins con una maxi maglia e un accessorio gioiello per impreziosire il look. No al look troppo sobrio. A Capodanno la parola d’ordine è osare, quindi cerca di fare uno sforzo scegliendo un outfit più particolare. Un mini dress con scarpe con il tacco o pantaloni stretch con blazer vanno sempre bene: perché non aggiungere un accessorio più vistoso o un polsino di strass? Anche con i colori si può osare: oltre al nero, vero passpartout e sempre elegante, si può puntare anche su tonalità dorate, argentate o sul rosso.

A Capodanno la parola d’ordine è osare, quindi cerca di fare uno sforzo scegliendo un outfit più particolare. Un mini dress con scarpe con il tacco o pantaloni stretch con blazer vanno sempre bene: perché non aggiungere un accessorio più vistoso o un polsino di strass? Anche con i colori si può osare: oltre al nero, vero passpartout e sempre elegante, si può puntare anche su tonalità dorate, argentate o sul rosso. No alla tuta da montagna. Trascorrerai il Capodanno in una tenuta di montagna o all’aperto in una località particolarmente fredda? La tentazione di mettersi tuta da sci, stivali pelosi e piumino imbottita è forte, ma potete optare per soluzioni più carine ma comunque calde: in vendita esistono anche leggings e calze termiche o maglie calde.

Trascorrerai il Capodanno in una tenuta di montagna o all’aperto in una località particolarmente fredda? La tentazione di mettersi tuta da sci, stivali pelosi e piumino imbottita è forte, ma potete optare per soluzioni più carine ma comunque calde: in vendita esistono anche leggings e calze termiche o maglie calde. No all’uso smodato di paillettes e lustrini. Paillettes e lustrini sono i protagonisti del Capodanno, quindi puntare su un abito luccicante o su una borsa di strass va bene. Tuttavia, attenzione a non esagerare: evita look total glitter, paillettes e lustrini su accessori e vestito, gioielli estremamente vistosi abbinati a un abbigliamento poco sobrio. Ad esempio, se opti per un abito di paillettes, metti dei punti luce e non dei pendenti né una collana vistosa, mentre puoi aggiungere una borsa di strass e pendenti particolarmente “glitterati”con un abito più sobrio.

Paillettes e lustrini sono i protagonisti del Capodanno, quindi puntare su un abito luccicante o su una borsa di strass va bene. Tuttavia, attenzione a non esagerare: evita look total glitter, paillettes e lustrini su accessori e vestito, gioielli estremamente vistosi abbinati a un abbigliamento poco sobrio. Ad esempio, se opti per un abito di paillettes, metti dei punti luce e non dei pendenti né una collana vistosa, mentre puoi aggiungere una borsa di strass e pendenti particolarmente “glitterati”con un abito più sobrio. No alle scarpe da tennis (o basse). Evita le scarpe da tennis qualsiasi sia l’evento a cui partecipi. So che rinunciarvi è spesso difficile, ma per Capodanno meglio puntare sui tacchi. Per una festa in discoteca, osa tacchi alti, così come per una cena. Se invece passerai il Capodanno all’aperto ferma in piazza o girando per la città, la soluzione migliore può essere indossare un paio di stivaletti dal tacco largo che sono comodissimi.

Evita le scarpe da tennis qualsiasi sia l’evento a cui partecipi. So che rinunciarvi è spesso difficile, ma per Capodanno meglio puntare sui tacchi. Per una festa in discoteca, osa tacchi alti, così come per una cena. Se invece passerai il Capodanno all’aperto ferma in piazza o girando per la città, la soluzione migliore può essere indossare un paio di stivaletti dal tacco largo che sono comodissimi. No al trucco pronunciato. Come per la scelta degli abiti, fai attenzione al trucco: se non ti piace truccarti, fai un piccolo sforzo e cerca di mettere un ombretto magari dorato, ramato, argentato e un rossetto (o lucidalabbra). Via libera anche agli smokey eyes ben fatti. Tuttavia, attenzione a non esagerare anche nel senso contrario e uscire di casa sembrando un mascherone di cerone!

Come per la scelta degli abiti, fai attenzione al trucco: se non ti piace truccarti, fai un piccolo sforzo e cerca di mettere un ombretto magari dorato, ramato, argentato e un rossetto (o lucidalabbra). Via libera anche agli smokey eyes ben fatti. Tuttavia, attenzione a non esagerare anche nel senso contrario e uscire di casa sembrando un mascherone di cerone! Non fare attenzione ai dettagli. In fondo, il segreto per un outfit da urlo sta nella scelta dei dettagli. Come abbiamo visto, la scelta della borsa e dei gioielli è particolarmente importante: non rinunciare a una collana, a degli orecchini o a un bel braccialetto, seguendo le indicazioni date in precedenza. Non dimenticate anche una bella manicure, secondo i vostri gusti.

In fondo, il segreto per un outfit da urlo sta nella scelta dei dettagli. Come abbiamo visto, la scelta della borsa e dei gioielli è particolarmente importante: non rinunciare a una collana, a degli orecchini o a un bel braccialetto, seguendo le indicazioni date in precedenza. Non dimenticate anche una bella manicure, secondo i vostri gusti. Non sentirti a tuo agio. Nonostante tutte le indicazioni, ricordati comunque che la prima regola da tenere sempre a mente è quella di sentirti a tuo agio con quello che indossi. Certo, per Capodanno uno può osare e provare un look che non indosserebbe gli altri 364 giorni dell’anno, ma dovi comunque sentirti carina e non ridicola o impacciata. Il look serve a sentirsi sicuri di se stessi e divertirsi… quindi scegli sempre tenendo conto dei tuoi gusti personali!

