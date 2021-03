Catalogo Amazon Prime Video: le uscite di Marzo 2021

Il mese di marzo è arrivato ma noi non ci siamo dimenticati degli appassionati di serie tv e film in streaming. Ed è per questo che vi vogliamo dare l’elenco delle serie tv e i film in uscita sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. In questo periodo in cui siamo costretti a stare molto tempo dentro casa, il modo migliore per trascorrerlo è metterci comodi sui nostri divani con una busta di popcorn, una bibita fresca e pronti a vivere nuove avventure.

Catalogo Amazon Prime Video: serie tv e anime

Pronti? Iniziamo con le serie tv:

Amici di Maria de Filippi : Gli appuntamenti con Amici Daily – Pomeriggio, Amici Daily – Sera, Amici – Pomeridiano del sabato e Amici – Il Serale arrivano su Prime Video il giorno dopo la messa in onda in chiaro e ogni martedì è disponibile un nuovo episodio di Amici – Specials;

: Gli appuntamenti con Amici Daily – Pomeriggio, Amici Daily – Sera, Amici – Pomeridiano del sabato e Amici – Il Serale arrivano su Prime Video il giorno dopo la messa in onda in chiaro e ogni martedì è disponibile un nuovo episodio di Amici – Specials; Invincible: La serie, che si basa sul fumetto di Robert Kirkman, segue le vicende di un adolescente, figlio del supereroe più potente del mondo, che si trova a fare i conti con la verità su suo padre e sulla sua condotta non poi così eroica;

La serie, che si basa sul fumetto di Robert Kirkman, segue le vicende di un adolescente, figlio del supereroe più potente del mondo, che si trova a fare i conti con la verità su suo padre e sulla sua condotta non poi così eroica; La Templanza: Composta da dieci episodi, la serie di genere drama è ambientata alla fine del XIX secolo e racconta le vicende di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, i cui destini si incontrano in questa storia che porta sullo schermo temi importanti come la ricerca del proprio posto nel mondo e il superamento delle avversità;

Composta da dieci episodi, la serie di genere drama è ambientata alla fine del XIX secolo e racconta le vicende di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, i cui destini si incontrano in questa storia che porta sullo schermo temi importanti come la ricerca del proprio posto nel mondo e il superamento delle avversità; 1 marzo: Supercar, le 4 stagioni, Il principio del piacere, The good doctor

Supercar, le 4 stagioni, Il principio del piacere, The good doctor 15 marzo: Mazinger Edition Z – S1

Mazinger Edition Z – S1 29 marzo: Conan il ragazzo del futuro – S1

Conan il ragazzo del futuro – S1 31 marzo: Eureka Seven.

Catalogo Amazon Prime Video: film in uscita

E i film?

l Principe Cerca Figlio . In questo sequel, che vede il ritorno del cast originale, Akeem è diventato Re ed è alle prese con una nuova avventura nel Queens, sempre in compagnia di Semmi;

. In questo sequel, che vede il ritorno del cast originale, Akeem è diventato Re ed è alle prese con una nuova avventura nel Queens, sempre in compagnia di Semmi; The Rental . Il film segue le vicende di una coppia che, in seguito al suo trasferimento, si trova a fare i conti con la sensazione di essere osservati;

. Il film segue le vicende di una coppia che, in seguito al suo trasferimento, si trova a fare i conti con la sensazione di essere osservati; Bastardi a mano armata . Il film segue le vicende di Michele, che vive insieme a sua moglie e sua figlia in uno chalet di montagna. Un giorno, un uomo irrompe nella sua abitazione per recuperare un prezioso bottino e prende lui e tutta la sua famiglia in ostaggio;

. Il film segue le vicende di Michele, che vive insieme a sua moglie e sua figlia in uno chalet di montagna. Un giorno, un uomo irrompe nella sua abitazione per recuperare un prezioso bottino e prende lui e tutta la sua famiglia in ostaggio; “ Quello che tu non vedi “. Il film porta sullo schermo il potere dell’amore seguendo le vicende di Adam, un ragazzo intelligente ma anche molto riservato, che torna ad avere fiducia in sé stesso quando la sua strada si incrocia con quella di Maya;

“. Il film porta sullo schermo il potere dell’amore seguendo le vicende di Adam, un ragazzo intelligente ma anche molto riservato, che torna ad avere fiducia in sé stesso quando la sua strada si incrocia con quella di Maya; L’amico del cuore. Il film si basa su una storia vera e racconta la storia della famiglia Teague formata da un giornalista, sua moglie Nicole e le loro due figlie, le cui vite sono state stravolte quando a Nicole è stato diagnosticato un cancro. Ad aiutare il capofamiglia è il migliore amico della coppia.

