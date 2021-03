Catalogo Netflix Marzo 2021: film e serie TV

Netflix Marzo 2021: il catalogo

Il 2021 continua ad essere pieno di incertezze, tuttavia sono in arrivo una serie di novità di Netflix. Ora vi elenchiamo quali sono i film e le serie tv disponibili questo mese sulla famosa piattaforma di streaming. Tra questi citiamo “Waffles + Mochi“, la nuova serie originale prescolare con la partecipazione di Michelle Obama e che vede la produzione di Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama. Le dieci puntate saranno disponibili sulla famosa piattaforma di streaming disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 16 marzo. Inoltre ricordiamo anche Riverdale 4 che piange ancora la morte prematura di uno dei suoi attori più amati del cast, ossia Luke Perry. In realtà gli episodi non sono inediti, infatti sono stati già trasmessi in Italia da Infinity, dove a breve dovrebbe arrivare anche la quinta stagione.

Potrebbe interessarti anche:

Catalogo Netflix Gennaio 2021: i film in arrivo

Eccoci qua, possiamo condividere con voi tutte le ultime novità che riguardano i film in arrivo su Netflix a marzo. Pronti con carta e penna per prendere appunti?

1 marzo

Scemo & più scemo

Final destination

3 marzo

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

Martin Eden

5 marzo

La sentinella

9 marzo

L’ora più buia

12 marzo

Yes Day

14 marzo

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald

25 marzo

Sulla stessa onda

26 marzo

A Week Away

Bad Trip

Catalogo Netflix Gennaio 2021: le serie tv in arrivo

E dopo i film, eccoci a condividere con voi le ultime news sulle serie tv in arrivo a marzo sulla famosa piattaforma di streaming Netflix:

1 marzo

Riverdale – Stagione 4

Biggie: I Got a Story to Tell (miniserie documentario)

The Bold Type Stagione 1-3

Modern Family Stagione 11

4 marzo

Pacific Rim: La zona oscura (serie animata)

8 marzo

Bombay Begums Stagione 1

10 marzo

Il Leader Stagione 1

Last Chance U: Basketbal (miniserie documentario)

12 marzo

The One. La Coppia Quasi Perfetta Stagione 1

Love Alarms Stagione 2

Paradise Police Parte 3 (serie animata)

15 marzo

Zero Chill Stagione 1

16 marzo

Waffles + Mochi Stagione 1 (documentario/serie per bambini)

19 marzo

Country Comfort Stagione 1

Formula 1: Drive to Survive Stagione 3

Sky Rojo Stagione 1

21 marzo

Love (Marriage & Divorce) Stagione 1

24 marzo

Che fine ha fatto Sara? Stagione 1

26 marzo

Gli Irregolari di Baker Street Stagione 1

30 marzo