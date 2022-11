Catalogo Disney Plus Dicembre 2022: film e serie tv

Disney Plus Dicembre 2022, film e serie tv: il catalogo

Dopo il finale di The Walking Dead ed il ritorno di Grey's Anatomy, cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di dicembre?

Catalogo Disney Plus, Dicembre 2022: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

Akashinga: lotta al bracconaggio – dal 2 dicembre

Heroes of the Mediterranean – dal 2 dicembre

Le ali della Patagonia – dal 2 dicembre

The Territory – dal 2 dicembre

Diario di una schiappa – La legge dei più grandi (Rodrick Rules) – dal 2 dicembre

Pentatonix: Around the World for the Holidays – dal 2 dicembre

Area 51: The CIA’s Secret Files – dal 9 dicembre

CMA Country Christmas – dal 9 dicembre

Il segreto degli oceani – dal 9 dicembre

Shark Vs Tuna – dal 9 dicembre

Retrograde – dal 9 dicembre

Idina Menzel: Which Way to the Stage? – Première – dal 9 dicembre

Notte al museo (Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again) – dal 9 dicembre

Beauty and the Beast: A 30th Celebration – dal 16 dicembre

Heroes of the Long Road Home con Martha Raddatz – dal 16 dicembre

Mafia Confidential – dal 16 dicembre

Muppets 2 – Ricercati (Versione Canta Tu) – dal 16 dicembre

Where Oceans Collide – dal 16 dicembre

If These Walls Could Sing – Première – dal 16 dicembre

Le Pupille – Première – dal 16 dicembre

Il futuro dell’oro nero (From the Ashes) – dal 23 dicembre

Jaguar Beach Battle – dal 23 dicembre

Little Giant – dal 23 dicembre

Encanto at the Hollywood Bowl – dal 28 dicembre

Black Pharaohs: Sunken Treasures – dal 30 dicembre

Generation Youtube – dal 30 dicembre

Catalogo Disney Plus, Dicembre 2022: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv: