Gruppi Telegram per parlare: le chat migliori

Gruppi Telegram per chattare: cosa sono e come funzionano

Telegram è un servizio di messaggistica istantanea che offre la possibilità di stabilire conversazioni tra due o più utenti, effettuare chiamate vocali, scambiare messaggi vocali, videomessaggi, fotografie, video, stickers e file di qualsiasi tipo grandi fino a 1,5 GB. Così come succede con il suo concorrente WhatsApp, anche su Telegram gli utenti possono creare dei gruppi contenenti fino a 200 mila membri.

Per ogni gruppo, è possibile impostare amministratori con permessi selezionabili e cambiare allo stesso modo i permessi agli utenti. La lista degli utenti è ordinata per l’ultima attività e c’è la possibilità aggiuntiva di rendere i gruppi pubblici impostando un username: in questo modo sarà possibile trovarli dalla ricerca e leggere i messaggi senza unirsi alla chat.

Gruppi Telegram per chattare italiani

I gruppi di Telegram possono essere definiti come delle vere e proprie comunità virtuali in cui è possibile condividere messaggi testuali e contenuti multimediali, quindi immagini, foto, video e link. Ad oggi esiste una lista ricchissima di gruppi utilizzati dagli utenti per parlare di passioni o hobby condivisi. Ecco le chat migliori a cui partecipare: