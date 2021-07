Come fare la valigia estiva in modo intelligente

Fare la valigia estiva non è difficile: la sfida, però, è farla leggera. Già, perché una valigia per il mare intelligente ci consente di viaggiare in maniera confortevole. Questo è il sogno di molti, ovvero di tutti quelli che, all’indomani del ritorno a casa, si rendono conto di non aver utilizzato praticamente la metà di ciò che si erano portati dietro. Vuoi dei consigli veramente efficaci per una valigia estiva impeccabile? Continua a leggere.

Leggi: Vacanze al mare: cosa mettere in valigia

Dritte per viaggiare leggeri, i consigli per la valigia estiva

Informati sulle condizioni meteorologiche del luogo di destinazione. Già, perché a cosa ti serve una felpa se le previsioni dicono che ci saranno 30 gradi? Va bene essere previdenti, ma nel limite del ragionevole.

del luogo di destinazione. Già, perché a cosa ti serve una felpa se le previsioni dicono che ci saranno 30 gradi? Va bene essere previdenti, ma nel limite del ragionevole. Organizza la valigia in base alla durata del viaggio e alle attività che verranno svolte. Ovviamente, il contenuto del tuo bagaglio dovrà essere studiato in funzione di ciò che farai. Hai intenzione di stare sdraiato al sole tutto il giorno o di fare il giro dell’intera città?

e alle attività che verranno svolte. Ovviamente, il contenuto del tuo bagaglio dovrà essere studiato in funzione di ciò che farai. Hai intenzione di stare sdraiato al sole tutto il giorno o di fare il giro dell’intera città? Non piegare i vestiti, arrotolali . Forse non tutti lo sanno, ma fare la valigia con i vestiti piegati in verticale è la nuova frontiera. Eh già, perché i capi di abbigliamento arrotolati permettono di ridurre il volume dei bagagli e ci forniscono l’opportunità di riempire piccoli spazi ottimizzando quelli vuoti in valigia.

. Forse non tutti lo sanno, ma fare la valigia con i vestiti piegati in verticale è la nuova frontiera. Eh già, perché i capi di abbigliamento arrotolati permettono di ridurre il volume dei bagagli e ci forniscono l’opportunità di riempire piccoli spazi ottimizzando quelli vuoti in valigia. Ricorda che il materiale dei vestiti può fare la differenza aiutandoti a ridurre lo spazio occupato. Prediligi capi di abbigliamento fatti di tessuti che non si stropiccino facilmente. Perché, se il consiglio precedente è utile per ridurre lo spazio, non rende esenti i vestiti da stropicciature varie ed eventuali. Non vorrai mica portarti dietro il ferro da stiro? Un tessuto leggero e fresco non ha bisogno di essere stirato, oltre ad occupare pochissimo spazio.

Viaggia con prodotti travel size . Se starai via una o due settimane, prediligi pochi prodotti ed in formato da viaggio, ovvero le tanto pratiche travel size. Ti diamo una dritta: per non spendere una fortuna, puoi riempire dei mini contenitori che hai già in casa con i prodotti che usi abitualmente.

. Se starai via una o due settimane, prediligi pochi prodotti ed in formato da viaggio, ovvero le tanto pratiche travel size. Ti diamo una dritta: per non spendere una fortuna, puoi riempire dei mini contenitori che hai già in casa con i prodotti che usi abitualmente. Dimenticati il “ per ogni evenienza ” in viaggio. Ti sfidiamo: hai mai usato nella tua vita le cose che hai messo in valigia con la scusa del “per ogni evenienza”?

” in viaggio. Ti sfidiamo: hai mai usato nella tua vita le cose che hai messo in valigia con la scusa del “per ogni evenienza”? Fai un respiro profondo e pensa realmente all’ essenziale . Fare bagagli più leggeri non significa lasciare a casa cose importanti ma semplicemente assicurarsi che tutte le cose che portiamo con noi saranno quelle che utilizzeremo effettivamente per l’intero viaggio.

. Fare bagagli più leggeri non significa lasciare a casa cose importanti ma semplicemente assicurarsi che tutte le cose che portiamo con noi saranno quelle che utilizzeremo effettivamente per l’intero viaggio. Puoi aiutarti seguire la regola del 5-4-3-2-1, che vale per il bagaglio di una settimana. Metti in valigia 5 mutande (e 5 paia di calzini), 4 t-shirt (o felpe/maglie a seconda della destinazione, 3 pantaloni, 2 paia di scarpe e 1 cappello.

Leggi anche: