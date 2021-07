Vacanze al mare: cosa mettere in valigia

Stai per partire per le tue vacanze al mare e sei alle prese con cosa mettere in valigia? Se sei in piena crisi tranquillo, è più che normale, soprattutto a pochi giorni dalla partenza. Sappi, però, che per una vacanza al mare, devi assicurarti di non mettere in valigia troppo e di partire leggero e con l’indispensabile: perché caricarsi di roba inutile? L’obiettivo delle vacanze non era, appunto, quello di alleviare lo stress? Ecco, allora vediamo di non aumentarlo con questi consigli utili su cosa mettere in valigia per una vacanza al mare.

Leggi: Viaggiare da soli: mete e organizzazione

Vacanze al mare: consigli per una valigia intelligente

Le tanto attese e desiderate vacanze stanno per arrivare, hai già prenotato il tuo viaggio ed ora non ti resta che partire. La meta è il mare ma, qualsiasi tipologia di vacanza tu abbia scelto, noi abbiamo un solo ed unico consiglio: quello di fare una valigia intelligente. Tutti viaggiamo e tutti siamo consapevoli del fatto che fare la valigia sia una questione abbastanza noiosa. Ecco perché ti consigliamo vivamente di continuare a leggere.

Cosa mettere nella valigia per il mare

Appartieni al team degli organizzati ed inizi a fare la valigia una settimana prima della partenza o sei quello dell’ultimo minuto? In entrambi i casi, ti confidiamo una cosa: ti dimenticherai sicuramente qualcosa di importante ma ti porterai dietro qualcosa di assolutamente inutile. Garantito. A meno che non segui i nostri consigli. Iniziamo dalle basi, se stai per partire per il mare non puoi dimenticare:

Costumi

Teli mare

Infradito

crema solare

Occhiali da sole

Un buon libro

Sandali

Canotte

Shorts

Cappello

Cellulare e caricabatterie

Biancheria intima

Pigiama

Spazzolino

Dentifricio

Shampoo

Balsamo

Sapone

Ovviamente non è tutto. Non puoi non portare un mini kit di pronto soccorso per qualsiasi urgenza o necessità. Donne: voi, invece, non dovreste dimenticare spazzola e phon.

Cosa mettere in valigia per 3 giorni al mare

Non tutti hanno la possibilità di partire per due settimane. Molti dovranno accontentarsi di un lungo week end, i classici tre giorni al mare che non sono tanti, è vero, ma ti regaleranno il piacere di stare in spiaggia e staccare dalla tua routine. In questo caso potresti portarti dietro anche solo uno zaino. Cosa metterci dentro?

Sandali

Costume da bagno

Copricostume

Cappello da sole

Abito da cena

Giacca di jeans o cardigan leggero

Borsa da spiaggia

Telo mare

Coppia di magliette a maniche corte

Pantaloni leggeri

Preparare la valigia: cosa è meglio non portare

Finora ti abbiamo elencato quali sono, per noi, le giuste cose da portare in viaggio. Ora passiamo invece a scoprire quello che non devi assolutamente portare. Lascia a casa i pensieri, le seccature e le persone negative; viaggia per divertirti, per staccare la spina dalla routine e per goderti il tanto atteso e meritato relax dopo un anno intenso di studio o di lavoro. Non portare con te le cose superflue: qualsiasi cosa tu abbia bisogno, potrai acquistarla nella città ospitante. Buone vacanze!

Se hai altre curiosità, leggi: