COME VESTIRSI A CAPODANNO 2022: LOOK DELL’ULTIMO MINUTO

Sei confusa su come vestirti perché sei a corto di idee per Capodanno 2022? Deciderai all’ultimo minuto su come vestirti a Capodanno? Oppure che fare se il look scelto al momento di uscire non ci convince più? Nella vita di una ragazza i cambi repentini d’abbigliamento sono all’ordine del giorno, quindi non ti preoccupare. È possibile anche trovare un outfit adatto per Capodanno a poche ore dalla gran serata! Basta avere dei capi e degli accessori passepartout che risolvano qualsiasi situazione… anche il 31 dicembre. In quest’articolo vi parleremo proprio dei pezzi salva outfit per lasciare tutti a bocca aperta anche se non hai programmato la scelta del look con mesi di anticipo!

Vuoi altri suggerimenti per l’outfit di Capodanno? Leggi qui: Come vestirsi a Capodanno: la guida per tutte le occasioni

LOOK CAPODANNO 2020: 11 PEZZI SALVA OUTFIT

Se non sai cosa metterti a Capodanno o decidi di cambiare outfit all’ultimo minuto, tranquilla, niente panico: assicurati di avere almeno uno di questi capi o accessori nell’armadio e il gioco è fatto. Outfit improvvisato… Capodanno fortunato! Ecco i pezzi salva outfit consigliati per te:

Tubino

C’è un motivo per cui il tubino è sempre indicato tra i must have di una donna. Elegante e senza tempo, un tubino è sempre all’altezza di ogni situazione. Se non sai cosa indossare, tira fuori il tuo bel tubino e vai sul sicuro… farai sempre la tua figura. Per le feste è ideale questo rosso di New Look, ma anche un classico nero è perfetto.

Pochette glitter

Un accessorio che può essere un vero e proprio salva outfit a Capodanno è una borsa (meglio se una pochette) con glitter o anche con paillette e lustrini. Anche in caso di classico abito nero sobrissimo scelto all’ultimo minuto, la pochette glitter dona quel tocco di colore che si addice alla festa. Quella in foto è di Patrizia Pepe ed è disponibile nei colori oro, argento, rosa e blu scuro.

Décolleté rosse

Anche un bel paio di décolleté rosse sono la soluzione a qualsiasi problema di outfit per Capodanno. Sia che tu scelga un look con pantalone sia una gonna o vestito, puoi dare il giusto tocco di eleganza e di colore con un bel paio di tacchi rosso fiammanti. Nella foto trovate le décolleté rosse con plateau Aleysia.

Mini gonna

Come il tubino, la mini gonna va sempre bene in ogni occasione festiva (a meno che non si tratti di un party di gala). Per una cena o la discoteca è perfetta. Se avete una maglia colorata o con paillettes, va benissimo una classica mini nera: ideale per l’occasione è questa gonna mini in vernice nera con glitter.

Blazer

Un blazer è un altro di quei capi che possono essere sempre indossati, soprattutto per completare un look con leggins o pantaloni. Anzi, se non trovate niente che vi piace da indossare nella parte superiore, potete optare per seguire uno dei trend di stagione: mettere la giacca (abbottonata) senza sotto niente. Questo blazer di Zara con paillettes è veramente bello!

Collana vistosa

Una collana vistosa può essere il rimedio a un outfit troppo anonimo o a tinta unica scelto all’ultimo momento. Spesso a fare la differenza sono i proprio dettagli! Un esempio? La collana di Aldo Grieder.

Vestito elegante

Un’altra soluzione perfetta per un look di Capodanno dell’ultimo minuto è tirare fuori dall’armadio quel vestito elegante che hai indossato solo una volta perché non hai più avuto occasione di metterlo. Nella foto, abbiamo una proposta: vestito volant rosso di Zara.

Collant di pizzo, con glitter o con riga

Per rendere un outfit più sensuale o particolare, perfetto per Capodanno, a volte basta davvero poco: il collant giusto può fare la differenza. A seconda del tuo gusto, scegli un collanti di pizzo, con glitter o anche più classici con la riga che sono sempre molto sexy. Belli anche questi collant di Calzedonia in tulle con motivo a fiori fioccati effetto glitter.

Blusa con fiocco

Altro capo elegante ma meno serioso di una classica camicia, le bluse con il fiocco sono ormai di moda da un paio d’anni e ne avrai sicuramente una da indossare sia su una gonna che su un paio di pantaloni. Versatile, è perfetta per ogni occasione, compreso il Capodanno. Se ne stai invece cercando una, prova con questa di And Camicie con trasparenze sulle spalle e maniche con il fiocco.

Top con pailletes

Altro capo che si nasconde sotto la pila di maglioni e vestiti in molti guardaroba è un top con paillettes o anche in pizzo. Inutile 364 giorni all’anno, è il caso di tirarlo fuori il 31 dicembre se non sai cosa metterti. Sotto puoi mettere anche un jeans e il gioco è fatto. Nella foto abbiamo inserito il top con ricami in paillettes di H&M, disponibile nel colore argento o rosa.

Leggins o pantalone skinny

Inutile dirlo: se non sai cosa metterti, un leggins o un pantalone skinny si adatta alla tua situazione. Nero, colorato, in pelle o con glitter, troverai sicuramente qualcosa da abbinarvi, perché stanno bene veramente con tutto! Un esempio: i leggins con fascia laterale in tulle e fantasia a stelle floccate di Calzedonia.

OUTFIT CAPODANNO 2022: ALTRE IDEE PER COME VESTIRSI

Vuoi altre dritte per non sbagliare e magari Vuoi pensare anche al tuo ragazzo? Leggi qui:

CAPODANNO 2022

Cerchi idee per Capodanno? Le nostre proposte:

(Foto Courtesy of Zara, New Look, Patrizia Pepe, Aldo, H&M, Calzedonia, And Camicie)