Siamo entrati nel vivo della festa, la domanda, dunque, è legittima: come vestirsi per una festa di Carnevale? Che si tratti di un caos party o di una festa anni 30, come vestirsi a Carnevale non interessa solo ai bambini, anzi. Scegliere il travestimento giusto, ti farà ricordare nel tempo e, magari, ti farà diventare un esempio per i tuoi amici.

Già: perché se di costumi di Carnevale per giovani adulti sono pieni negozi e web, non sempre è facile trovare quello perfetto per un travestimento super originale. Poco male, alle volte tutto quello di cui abbiamo bisogno sono semplicemente delle idee sui costumi per una festa in maschera pronti a fare la differenza pur nella loro semplicità. Continua a leggere per scovare le idee più geniali.

Festa di Carnevale: come vestirsi

Se la festa alla quale parteciperai ha un tema, la scelta sarà molto semplice. Restringendosi il campo, sarà molto più facile optare per un costume che si addica al party e che, allo stesso tempo, soddisfi anche te. Se, invece, la festa è a tema libero, non avrai che di che sbizzarrirti. Il bello delle feste di Carnevale è che si tratta di esperienze sempre super divertenti: permettono di fare un tuffo in un ambiente divertente e spensierato che ci consente di assumere nuove identità, spesso segrete, e di abbandonare ogni preoccupazione, almeno per qualche ora. Insomma, i vestiti di Carnevale sono decisamente la parte migliore della ricorrenza: permettono ai partecipanti di essere creativi e di oasare come in pochi altri momenti dell’anno. Qualche idea in merito? Leggi qui.

Idee per costumi di Carnevale

Se preferisci non essere vincolato dai tuoi amici, potresti scegliere uno di questi travestimenti tra i quali spiccano fiabe, fumetti e supereroi.

Batman

Harley Quinn

Western

Super Mario

LEGO

Hippie

Flash

Catwoman

Wonder Woman

Spiderman

Capitan America

Deadpool

Joker

Alice nel paese delle meraviglie

Minnie/Topolino

Ballerina/o

Vampiro/a

Idee per travestimenti di Carnevale in gruppo

Se, invece, siete in gruppo, potreste optare per una di queste idee.

I Puffi

Pokemon

Dragon Ball

Squid Game

Figli dei fiori

Power Rangers

Grease

I Flinston

La Casa di Carta

Pirati

Star Wars

Gangsters & Cabaret (per un party anni 20)

Harry Potter

I Simpson

Come vestirsi a Carnevale senza spendere soldi

Vuoi divertirti a Carnevale ma il budget che hai a disposizione da dedicare alla festa non è poi così cospicuo? Puoi sempre industriare il tuo ingegno trovando una soluzione per travestirti a Carnevale senza spendere soldi. Come? Basta aprire il tuo armadio (o quello dei tuoi genitori) e andare alla ricerca di un’illuminazione. Ad esempio, vestendoti completamente di nero e aggiungendo al tuo outfit un mantello dello stesso colore, puoi ottenere un vestito da vampiro. Optando per un lenzuolo bianco al quale praticare due fori all’altezza degli occhi, invece, ti trasformerai in un fantasma. E queste non sono che un paio di idee: siamo sicuri che, con un pizzico di creatività, non passerai inosservato!