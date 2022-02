Vacanze di Carnevale 2022, tutte le date

Che giorno è martedì grasso? E quanto durano le vacanze di Carnevale 2022? Le date, come ben sappiamo, variano di anno in anno in quanto dipendono dal giorno in cui cadrà il mercoledì delle Ceneri, che a sua volta deriva dalla Pasqua, ma questo è un altro discorso. Se stai aspettando con ansia di conoscere le date delle prossime vacanze scolastiche di Carnevale, sappi che sono vicinissime essendo tecnicamente già entrati nel vivo della festa. Non ci vorrà poi molto per poter godere del divertimento carnevalesco, con tutti gli scherzi e la leggerezza che esso comporta da un lato, e con tutti i dolci tipici che scandiscono la festa dall’altro.

In che giorno è Carnevale 2022?

La fine del Carnevale cade 40 giorni prima della Pasqua. Non a caso, al suo termine ha inizio la Quaresima, il periodo di 40 giorni che lo separa da tale festività. Inoltre, non in tutta Italia si festeggia gli stessi giorni: ciò dipende dalla differenza tra rito romano e ambrosiano (il più famoso esempio si registra a Milano, dove i festeggiamenti si posticipano di qualche giorno). Quando si parla del Carnevale, i giorni clou sono tre: si tratta del giovedì e del martedì grasso, nonché della domenica che intercorre tra i due. Questi sono i giorni nei quali in genere – specie in epoca pre-Covid – si assiste alle sfilate dei carri allegorici, si partecipa a feste in maschera e ci si trasveste a piacere. Ecco nel dettaglio le date delle vacanze di questo 2022.

Vacanze di Carnevale 2022: le date

Quanto durano le vacanze di Carnevale? In realtà anche la durata delle stessa varia. In questo caso sono le singole regioni, ed in alcuni casi i singoli istituti, a stabilire i giorni di chiusura della scuola. In particolare:

Vacanze di Carnevale 2022 Lombardia: 4 e 5 marzo (per quanto riguarda il rito ambrosiano); 28 febbraio e 1 marzo (rito romano)

Vacanze di Carnevale 2022 Piemonte: dal 26 febbraio al 1 marzo

Vacanze di Carnevale Sardegna: 1 marzo

Vacanze di Carnevale 2022 Sicilia: dal 26 febbraio al 6 marzo

Vacanze di Carnevale Abruzzo: 1 marzo (ma, in base all’ordinanza n. 47, si svolgerà lezione per recuperare parte del 7 e 8 gennaio)

Vacanze di Carnevale Bolzano: dal 26 febbraio al 6 marzo

Vacanze di Carnevale 2022 Campania: 28 febbraio e 1 marzo

Vacanze di Carnevale Friuli Venezia Giulia: dal 28 febbraio al 2 marzo

Vacanze di Carnevale Trentino: dal 28 febbraio al 1 marzo

Vacanze di Carnevale Valle d’Aosta: dal 28 febbraio al 1 marzo

Vacanze di Carnevale Veneto: dal 28 febbraio al 2 marzo

Vacanze di Carnevale 2022 Molise: 2 marzo

