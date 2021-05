Concerti Francesco Renga estate 2021: date

Prima dell'”Insieme tour” di Francesco Renga, l’artista ha annunciato una serie di concerti estivi, chiamati Acoustic Trio – Estate 2021. Queste la date al momento confermate: il 3 luglio alla Flower Arena di Bellaria Igea Marina (RN), il 12 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (PV), il 15 luglio all’Area Produttiva di Tarantasca (CN) in occasione dell’Onde Sonore Festival, il 31 luglio all’Arena degli Ulivi a Fasano (BR), il 20 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT), il 21 agosto all’Arena Villa Dante di Messina (CT), il 28 agosto in Piazza Carl Marx per il Festival dei Borghi di Marsciano (PG).

Concerti Francesco Renga estate 2021: biglietti

I biglietti per queste date sono disponibili su Ticketone già da giovedì 20 maggio. “Era da un po’ che ci stavamo lavorando… e io morivo dalla voglia di potervelo comunicare! Questa estate finalmente dopo più di un anno potremo ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Ecco qui le prime date di questa meraviglia che finalmente può ricominciare. Sul palco saremo in quattro, sto lavorando ad una scaletta speciale con arrangiamenti speciali, tutti nuovi… solo per voi. Solo per questa volta. Un modo fantastico per ricominciare insieme, per tornare ad una normalità che per tutti noi significa vita. Non aspettavo altro, e spero di potervi finalmente rivedere tutti… e ricominciare il nostro viaggio tra musica e parole. Ricominciare a ridere, piangere… emozionarci insieme. Un modo per ringraziarvi tutti per quanto avete fatto per me in questo periodo così triste e strano per tutti… mi avete fatto sentire meno solo, mi avete fatto sentire ancora vivo! Adesso è il momento!”, ha dichiarato lo stesso artista.

Concerti Francesco Renga estate 2021: scaletta

Sul palco Renga sarà insieme a Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarre). Al momento non ci sono aggiornamenti in merito all’ipotetica scaletta, per questo vi riportiamo quella dell’ultimo tour del 2019:

L’amore del mostro

L’unica risposta

Ferro e cartone

A un isolato da te

Improvvisamente

Era una vita che ti stavo aspettando

L’odore del caffè

Ci sarai

Scriverò il tuo nome

Finire anche noi

Prima o poi

L’amore altrove

Guardami amore

Ancora di lei

Tracce di te

Aspetto che torni

Dimmi

Angelo

Medley Un giorno bellissimo/Mr Rockstar/Alba/Segreti/Nuvole e sale/Come mi viene/Senza sorridere

Splendido

Così diversa

Il bene

Bacon

Il mio giorno più bello

Sbaglio perfetto

La tua bellezza

Vivendo adesso

Meravigliosa

Nuova luce

Meglio di notte

Dentro ogni sbaglio commesso

Migliore

Oltre

A questi brani si aggiungerà sicuramente il singolo sanremese “Quando trovo te“.