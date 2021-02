Concerti Francesco Renga nel 2021: date, biglietti e scaletta

Concerti Francesco Renga nel 2021: date

Francesco Renga si sta preparando a tornare dal vivo dal prossimo maggio con “Insieme tour“, la serie di concerti che lo vedrà protagonista dei principali teatri italiani. Queste la date al momento confermate:

il 14 maggio al Teatro Colosseo di Torino,

il 16 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano,

il 17 maggio all’Europauditorium di Bologna,

il 21 maggio al Teatro Dis_Play di Brescia,

il 24 maggio al Teatro Team di Bari,

il 26 maggio al Teatro Augusteo di Napoli,

il 28 maggio al Teatro Brancaccio di Roma,

il 30 maggio al Teatro Verdi di Firenze.

Concerti Francesco Renga nel 2021: biglietti

I biglietti per questi appuntamenti live sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali (Per info: www.friendsandpartners.it). Ovviamente potrebbero aggiungersi altre date dopo la sua partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo che andrà in scena dal 2 al 6 marzo. Renga è in gara nella sezione Big con il brano “Quando trovo te”, scritto dallo stesso artista insieme a Roberto Casalino e Dario Faini: si tratta di una canzone che esplora il concetto di “oblio salvifico“, dimenticare come forma di protezione e come riparo da una vita che sempre più frequentemente ci costringe alla fretta. Il brano racconta del momento in cui quel ricordo felice che ognuno di noi ha nascosto in fondo al proprio cuore come un prezioso tesoro, al riparo dal casino della quotidianità, all’improvviso ritorna potente nelle nostre vite, restituendo loro un senso più profondo e aprendoci gli occhi su una realtà che è migliore di quello che crediamo.

Concerti Francesco Renga nel 2021: scaletta

Al momento non ci sono aggiornamenti in merito all’ipotetica scaletta, per questo vi riportiamo quella dell’ultimo tour del 2019:

L’amore del mostro

L’unica risposta

Ferro e cartone

A un isolato da te

Improvvisamente

Era una vita che ti stavo aspettando

L’odore del caffè

Ci sarai

Scriverò il tuo nome

Finire anche noi

Prima o poi

L’amore altrove

Guardami amore

Ancora di lei

Tracce di te

Aspetto che torni

Dimmi

Angelo

Medley Un giorno bellissimo/Mr Rockstar/Alba/Segreti/Nuvole e sale/Come mi viene/Senza sorridere

Splendido

Così diversa

Il bene

Bacon

Il mio giorno più bello

Sbaglio perfetto

La tua bellezza

Vivendo adesso

Meravigliosa

Nuova luce

Meglio di notte

Dentro ogni sbaglio commesso

Migliore

Oltre

A questi brani si aggiungerà sicuramente il singolo sanremese: “Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo – racconta Renga – non è solo la gioia di tornare su quel palcoscenico, in quel contesto così importante per la musica e per il mio lavoro. Questa volta significa ricominciare finalmente a farlo, il mio lavoro. Significa ripartire insieme con tutto il Paese. Sanremo diventa così il simbolo stesso di una ripartenza del mondo dello spettacolo e un segnale di speranza: la speranza che questo incubo possa finire il prima possibile”.

PH. Toni Thorimbert