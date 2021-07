Eurovision 2022: i conduttori italiani

Abbiamo da poco finito di festeggiare la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021, non senza infinite polemiche, e già stiamo iniziando a pensare a Eurovision 2022. In queste ultime ore si sta tentando di iniziare con l’organizzazione della prossima edizione a partire dalla scelta della città italiana in cui ospitare la kermesse musicale e si stanno rincorrendo due nomi in particolare per la conduzione italiana. Volete sapere di chi stiamo parlando? Volete davvero scoprire chi potrebbero essere i due conduttori italiani?

Eurovision 2022: Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan probabili conduttori

Avete letto bene, potete ripetere anche ad alta voce questi due nomi, ma nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci secondo cui i probabili conduttori saranno Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan. Credo non ci sia bisogno di ante parole per presentarli in quanto tutti noi, chi più chi meno, ne ha sentito parlare. La prima perché una delle influencer più seguite al mondo, moglie di Fedez e imprenditrice digitale. il secondo perché ha condotto per anni X Factor lasciandone proprio quest’anno la conduzione. Ancora non vi sono notizie ufficiali, ma questi due nomi sono quelli più gettonati al momento.

Eurovision 2022: in quale città italiana si svolgerà

La prossima edizione di Eurovision 2022 si terrà in Italia ma ancora non sappiamo quale città avrà l’onore di ospitare la kermesse musicale. Vi sono dei requisiti ben precisi che le città devono soddisfare per poter ospitare il festival:

la città deve avere un areoporto a 1 ora e trenta da dove si svolge la manifestazione;

deve poter garantire un’offerta alberghiera di oltre duemila stanze in prossimità del luogo in cui si svolge la manifestazione;

l’arena deve essere al coperto e con l’aria condizionata;

capienza di 8ooo 10000 spettatori e un’area stampa per circa 1000 giornalisti.

Tra le città più importanti si pensa a Roma, Milano o Torino. Aspettiamo notizie ufficiali.

