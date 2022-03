Festa della donna, frasi sul rispetto da dedicare

Le frasi sul rispetto da dedicare l’8 marzo possono esserti di aiuto se ti stai chiedendo cosa scrivere sulla Festa della donna. Già, perché se ogni giorno rappresenta un’opportunità per celebrare le donne, nella Giornata internazionale loro dedicata puoi farlo a maggior ragione (nonostante, lo sappiamo bene, non è una data a cambiare le cose, ma la diversa consapevolezza che dovrebbe pervadere tutti noi).

Ed allora, se dedicare delle frasi alle donne per mostrare rispetto e amore può servire ad incoraggiare gli altri a sostenere l’uguaglianza di genere, ben vengano, non credi? Come augurare buon 8 marzo? Prendi spunto dai pensieri che abbiamo raccolto di seguito, frasi importanti per donne speciali.

Frasi sul rispetto per la Festa delle donne

Ecco alcune citazioni ispiratrici da scrivere, leggere o dedicare in occasione della Giornata internazionale della donna pronunciate da donne di tutte le età e ceti sociali.

Il femminismo non è rendere le donne forti. Le donne sono già forti. Si tratta di cambiare il modo in cui il mondo percepisce quella forza. GD Anderson

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Eleonor Roosvelt

Sono grata di essere una donna. Devo aver fatto qualcosa di grande in un’altra vita. Maya Angelou

Non hai il diritto di essere chiamato uomo, se non hai rispetto per una donna. Avijeet Das.

Gli uomini che amano le loro madri trattano le donne in modo meraviglioso. E hanno un enorme rispetto per le donne”. Ellen Barkin.

Non c’è niente di più forte di una donna distrutta che si è ricostruita. Hanna Gadsby

La vita è dura, mia cara, ma lo sei anche tu. Stephanie Bennett-Henry

Le donne sono i veri architetti della società. Cher

La cosa più importante che una donna può fare per un’altra è espandere il suo senso delle possibilità reali.

Ci rendiamo conto dell’importanza della nostra voce quando siamo messi a tacere. Malala Yousafzai

Sii sempre una versione di prim’ordine di te stesso invece di una versione di second’ordine di qualcun altro. Judy Garland

Le donne che si comportano bene raramente lasciano un’impronta nella storia. Eleonora Roosvelt

Ho imparato nel corso degli anni che quando una persona è decisa, questo diminuisce le paure; sapere cosa deve essere fatto elimina la paura. Rosa Parks

Non vivere la vita di qualcun altro e l’idea di qualcun altro di cosa sia la femminilità. La femminilità sei tu. Betsy Farrell

C’è qualcosa di così speciale in una donna che domina nel mondo di un uomo. Ci vuole una certa grazia, forza, intelligenza, impavidità e il coraggio di non accettare mai un no come risposta. Rihanna

