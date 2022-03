Festa della donna, 9 regali solidali da fare

Sei in cerca di idee per la Festa della donna? I regali solidali possono essere un buon compromesso tra scegliere un pensiero per chi amiamo e, allo stesso tempo, per fare del bene. Ovvero, per pensare anche a chi è meno fortunato di noi rendendo così una pratica – ammettiamolo – del tutto commerciale, un buon pretesto per compiere un gesto altruistico. I regali solidali per le donne tra i quali poter scegliere sono tanti. Di seguito ti forniamo diversi spunti su cosa regalare l’8 marzo.

Regali solidali per la festa delle donne

L’8 marzo, così come san Valentino, la Festa della mamma o quella del papà, sono occasioni che ci spingono a comprare un dono per il festeggiato o la festeggiata di turno. Queste date, tuttavia, dovrebbero essere molto di più. Ad esempio, potrebbero diventare un momento perfetto da condividere con chi ha più bisogno. Se ai gadget puramente commerciali preferisci i doni fatti con il cuore, abbiamo raggruppato sotto alcune idee per i regali solidali perfetti per la Festa della donna. Oltre a regalarli, contribuirai a promuovere nobili iniziative che aiutano a rendere il mondo un posto migliore per tutti.

Iniziamo suggerendoti i doni solidali della Lega del filo d’oro. Sul loro sito ufficiale puoi trovare almeno un paio di idee:

Braccialetto Cruciani color oro. E’ un pensiero molto carino, poco costoso ma di grande valore simbolico. Il regalo perfetto per fidanzate e amiche.

Portachiavi a forma di cuore, un piccolo pensiero per le donne della nostra vita nonché simbolo di rispetto nel giorno internazionale della donna.

Sul sito Oxfam Italia, potete invece regalare delle cartoline.

Si tratta di cartoline personalizzabili dal costo compreso tra i 10 ed i 31 euro, a seconda del progetto al quale decidete di devolvere la somma spesa. Se non è questo celebrare la giornata della donna…

Ancora, sul sito dedicato ai regali Solidali Cesvi, potete sbizzarrirti tra i seguenti doni, del prezzo compreso tra 4,5 e 21 euro.

Copri vaso ecologico con fiori

Matita da Piantare

Candela profumata alla Vaniglia nei colori Avorio, Rosa e Tiffany.

Proseguono le idee per i regali solidali delle associazioni. Il sito di Medici senza frontiere ci offre diverse soluzioni, vi segnaliamo:

T-shirt rosa corallo

Cornice equo solidale in carta di gelso

Shopper in tela

Ovviamente le associazioni di volontariato no profit sono molte di più. Perché non sceglierle in tutte le occasioni nelle quali dovrai fare un regalo?

