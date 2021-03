Festa della donna: quando ricorre in Italia e nel mondo

Il mese di marzo si festeggia la Giornata internazionale della donna, comunemente conosciuta come la Festa della donna, giornata che ricorda le conquiste raggiunte dalle donne di tutto il mondo ma anche le tante occasioni in cui il cosiddetto “sesso debole” viene reso oggetto di violenze e discriminazioni, occasioni che continuano a presentarsi oggi anche nei paesi occidentali, e non solo in quelli noti per le lapidazioni o per le pratiche religiose che minano l’identità delle donne e le tengono lontane dai luoghi politici e dall’istruzione. Scopriamo insieme quando ricorre in Italia e nel mondo questa festa.

Festa della donna: quando ricorre in Italia

Sull’onda dell’Internazionale, che voleva tutti i proletari e le proletarie del mondo uniti nella stessa lotta, il Partito Comunista Italiano celebrò nel 1922 la prima giornata internazionale della donna. Di lì a poco, però, l’Italia e il Partito sarebbero entrati in un periodo in cui la prima sarebbe entrata in guerra e il secondo ridotto al silenzio e così bisogna attendere il 1945, anno nel quale l’UDI (Unione Donne Italiane) recuperò la festa delle donne, celebrata da allora ogni 8 marzo.

Festa della donna: quando ricorre nel mondo

E nel resto del mondo, quando ricorre questa festa? Abbiamo raccolto tutte le informazioni che potrrebbero incuriosirvi:

1908 (3 maggio): a Chicago, Corinne Stubbs Brown presiedette la C onferenza del Partito Socialista Americano durante la quale si parlò dello sfruttamento dei datori di lavoro nei confronti delle operaie, delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto. La giornata fu ribattezzata “ Woman’s Day “;

(3 maggio): a Chicago, Corinne Stubbs Brown presiedette la durante la quale si parlò dello sfruttamento dei datori di lavoro nei confronti delle operaie, delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto. La giornata fu ribattezzata “ “; 1909 (23 febbraio): negli Stati Uniti il Partito socialista americano celebra la prima “giornata della donna” con una manifestazione ufficiale;

(23 febbraio): negli il Partito socialista americano celebra la prima 1917 (8 marzo): a San Pietroburgo le donne si resero particolarmente protagoniste quando guidarono una grande manifestazione per reclamare la fine della guerra, chiedendo pane per i figli e il ritorno degli uomini dal fronte. E’ la prima di una serie di proteste che porterà alla fine dello zarismo.

(8 marzo): a San Pietroburgo le donne si resero particolarmente protagoniste quando guidarono una grande manifestazione per reclamare la fine della guerra, chiedendo pane per i figli e il ritorno degli uomini dal fronte. E’ la prima di una serie di proteste che porterà alla fine dello zarismo. 1921 (14 giugno): a Mosca, durante la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, per ricordare l’evento di San Pietroburgo, fu stabilito che l‘ 8 marzo fosse la Giornata internazionale dell’operaia.

