Film di Natale 2021 su Netflix: tutti quelli da vedere

Siamo ormai a dicembre e il conto alla rovescia per Natale è ufficialmente iniziato. A renderlo piacevole ci pensa Netflix con i suoi film di Natale per il 2021. Perché non cogliere l’occasione per vedere tutti i nuovissimi film natalizi che Netflix ha pensato di offrirci durante le festività ed i lunghi pomeriggi di ozio che queste comportano? Di seguito vi riportiamo alcuni tra i più attesi, ma considerate che il catalogo di Netflix per Natale 2021 è in continuo aggiornamento.

Catalogo Netflix: i film di Natale da non perdere

Dicembre è iniziato da qualche giorno ed è già scattata l’ora X: in TV è partita la programmazione dei film di Natale e, di certo, anche la nostra piattaforma streaming preferita non ci deluderà. Su Netflix sono già disponibili tantissimi film a tema natalizio e siamo sicuri che il mese di dicembre porterà qualcosa di nuovo nel catalogo. Volete scoprire insieme a noi quali sono i film di Natale da vedere su Netflix? Continuate a leggere!

Film di Natale su Netflix: il catalogo 2021

Come dicevamo, sul catalogo Netflix sono già presenti alcuni titoli di film natalizi. Ecco quelli da vedere:

A Castle For Christmas. Per sfuggire a uno scandalo, un’autrice di bestseller si reca in Scozia, dove si innamora di un castello e affronta lo scontroso duca che lo possiede.

La famiglia Claus : Jules Claus, è il protagonista di questa pellicola. Giovane guastafeste, si diverte a rovinare ogni anno le festività natalizie. Un giorno però si imbatte in un segreto particolare, che lo porterà a dover salvare lui stesso il Natale. Ma è davvero pronto a portare avanti le tradizioni di famiglia?

Robin Robin . Un giovane pettirosso ottimista allevato da una famiglia di topi esprime un sincero augurio su una stella di Natale. Imparerà finalmente chi è e come si vola?"

Love Hard : Parla di una giovane donna che si reca nella città della sua cotta online a Natale. Qui, però, scopre di essere stata imbrogliata. Giusto un po'. Love Hard è stato girato a Vancouver ed è stato distribuito da Netflix il 5 novembre 2021.

Father Christmas Is Back : Approdato sulla piattaforma di streaming a novembre, racconta la storia di una famiglia di sorelle scioccate quando il loro padre, perduto da tempo, si presenta in occasione delle feste.

Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella : uscito il 18 novembre, è il terzo capitolo della saga con Vanessa Hudgens. Il film vede i nostri protagonisti alle prese con il furto di una preziosissima reliquia che li porterà a vivere un'avventura rocambolesca dai risvolti del tutto inaspettati.

Single All the Way : in uscita il 2 dicembre. Peter convince il suo migliore amico Nick a passare le feste insieme fingendo di avere una relazione nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single.

A California Christmas – City Lights : in uscita il 16 dicembre. E' il sequel di "Un Natale in California". Racconta della vita di Callie e Joseph un anno dopo che si sono innamorati, del loro lavoro presso un caseificio e un'azienda vinicola, e di come la loro storia venga messa in pericolo quando gli affari e gli obblighi familiari richiamano Joseph in città.

Un bambino chiamato Natale: in uscita il 24 novembre. Tratto dal romanzo dello scrittore inglese Matt Haig, il film narra la storia di Nikolas, un bambino normale con il suo fedele topo e le sue renne che intraprende un'avventura straordinaria per cercare suo padre, che era andato alla ricerca della favolosa cittadina di Elfhelm.

