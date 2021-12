Ma quanto sono belli i film di Natale per bambini (che poi, diciamoci la verità, guardiamo anche noi con molto piacere)? Disney, Netflix, Prime Video, oramai le piattaforme ce ne offrono di ogni tipo da guardare comodamente seduti sul divano. I film natalizi sono magici, sono capaci di farci immergere in un’atmosfera super confortevole fatta di buoni sentimenti e nobili azioni. Dato che, oramai, il conto alla rovescia per Natale 2021 può ufficialmente iniziare, che ne dite di fare scorta di titoli? Ecco i film di Natale per bambini piccoli e meno piccoli, da vedere (o rivedere, perché non stancano mai) quest’anno.

Film di Natale per bambini

Il Natale è ancora lontano, ma non troppo per iniziare a pensarci! A dicembre compilerete le vostre liste di film di Natale da vedere. Protagonisti della festività sono sicuramente i bambini e per loro sono stati creati nel corso degli anni tantissimi film a tema. Di generazione in generazione, i bambini si divertono di fronte alla TV con film d’animazione, commedie, storie e avventure magiche che finiscono per appassionare tutti, anche i ragazzi più grandi e i genitori. Per un bellissimo Natale in famiglia, noi abbiamo deciso di regalarvi una lista con i titoli natalizi più belli da vedere!

Film per bambini: i titoli natalizi da non perdere

Fare una lista esaustiva dei film di Natale da vedere per bambini (ma godibili a tutte le età) è veramente difficile in quanto le pellicole natalizie sono veramente tante. Tuttavia, abbiamo deciso di scegliere dieci titoli davvero imperdibili, che tutti i bambini amano e fanno tornare bambino anche chi ormai non aspetta più l’arrivo di Babbo Natale. Ecco 15 film con cui divertirvi a Natale:

Mamma ho perso l’aereo (1990) e Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992)

Da dove iniziare se non dal classico dei classici? Le avventure del piccolo Kevin McCallister – dimenticato a casa dai genitori durante le vacanze natalizie nel primo film e messo su un aereo sbagliato nel sequel, trovandosi a fronteggiare i ladri Harry e Marv Merchants – sono davvero imperdibili. Le risate sono assicurate a tutte le età. Miracolo nella 34ma strada (1994)

Altro cult natalizio che si tramanda di generazione in generazione è il Miracolo nella 34ma strada, remake del famoso film Il miracolo della 34° strada del 1947. Cosa succede se Babbo Natale, quello vero, arriva a New York e tutti gli credono tranne una bambina, Susan? Una storia divertente ed emozionante, dove trionfano i buoni sentimenti e la magia del Natale. Frozen (2003)

Uno dei film d’animazione più recenti ma già cult di Disney è Frozen: la simpatia dei suoi protagonisti, le numerose canzoni, la neve e il ghiaccio e il ruolo forte delle sorelle Elsa e Anna hanno reso questo cartone animato uno dei film imperdibili del Natale. Polar Express (2004)

Uno dei primi live action di successo è stato Polar Express: un bambino che non crede a Babbo Natale, la notte tra il 24 e il 25 dicembre, sale su un treno magico, il Polar Express, che porta i bambini al Polo Nord. Tra avventure e nuove amicizie, il protagonista imparerà ad apprezzare la vera magia del Natale. Il canto di Natale di Topolino (1983) Tratto dal racconto di Charles Dickens Canto di Natale, il cortometraggio animato segue le vicende del burbero e avido Scrooge McDuck/Paperon de’ Paperoni, che odia il Natale: cosa succede quando vengono a fargli visita la notte di Natale tre fantasmi, il fantasma del Natale Passato, del Natale Presente e del Natale Futuro? Cambierà la sua idea sul Natale? Mamma ho preso il morbillo (1997)

Seguendo il successo di Mamma ho perso l’aereo, Mamma ho preso il morbillo riprende il tema del bambino a casa da solo durante le vacanze natalizie a combattere contro i delinquenti. In questo caso abbiamo una banda di criminali internazionali che nasconde un prezioso microchip con segreti militari in una macchinina radiocomandata. Per un errore, il giocattolo finisce nelle mani di un bambino di otto anni, Alex Pruitt, che rimane a casa da solo con il morbillo. Jack Frost (1998)

Uno dei film più divertenti ma anche commoventi di Natale è Jack Frost, che racconta le vicende della famiglia Frost. Il padre della famiglia, Jack, musicista in giro per il mondo, ha un incidente d’auto e muore. La moglie Gabby e il figlioletto Charlie restano così da soli, ma quando arriva il Natale, Charlie costruisce un pupazzo di neve che si animerà sostenendo di essere suo padre Jack. Un magico Natale (1985)

Film natalizio famosissimo, Un magico Natale racconta la storia di Ginnie Grainger che riscopre la gioia del Natale grazie alla figlia di sei anni Abbie e a Gideon, suo angelo custode. Come d’incanto (2007)

Non propriamente un film di Natale, è però una delle pellicole più viste e adatte a questo periodo dell’anno. Cosa succede quando i cartoni animati diventano realtà e Giselle e il principe di Andalasia si ritrovano nella contemporanea e reale Manhattan? Ci sono tutti gli ingredienti delle fiabe, molte risate, tanta musica e una buona dose di romanticismo. Barbie e lo Schiaccianoci (2001)

Film d’animazione del 2001, segue le vicende di Clara Barbie, una bella e bravissima ballerina che, dopo la morte dei genitori da piccola, è stata cresciuta insieme al fratellino Tommy in casa del ricco, ma burbero nonno, nella Germania del XIX secolo. Durante la sera della Vigilia di Natale, Clara riceve in dono uno schiaccianoci di legno, che per magia prende vita durante la notte. Inizierà un’avventura fantastica da non perdere. Elf, un elfo di nome Buddy (2003) Buddy è un uomo cresciuto dagli elfi nella casa di Babbo Natale. Un giorno decide di partire da New York per andare a conoscere suo padre, che è nella lista dei cattivi. Ci sono molte lezioni che Buddy the Elf, interpretato da Will Ferrell, deve imparare. Ad esempio, che “Il modo migliore per diffondere l’allegria natalizia è cantare perché tutti possano ascoltare”. E’ un classico del Natale che non può mancare durante le feste e non è adatto ai soli bambini. A Christmas Story – Una storia di Natale (1983) Film del 1983 diretto da Bob Clark, si svolge negli anni 40 in una cittadina dell’Indiana. Ralphie, un ragazzino che qui vive, chiede come regalo di Natale un fucile softair a leva Red Ryder. I genitori non sono molto d’accordo, ma finiscono per accettare. Il dono, tuttavia, non sarà senza conseguenze. Le cronache di Natale (2018) In questo film di Netflix, due fratelli si uniscono a un Babbo Natale non ortodosso per un’avventura indimenticabile della vigilia di Natale. Lasciati soli in casa dalla madre Claire, nella notte della Vigilia, i due ragazzini decidono di attendere svegli l’arrivo di Babbo Natale (Kurt Russell). Il tentativo riesce, ma un piccolo incidente potrebbe mettere a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo. Get Santa – SOS Babbo Natale (2014) Un ragazzino di 9 anni trova Babbo Natale nel suo giardino dopo un incidente in slitta a seguito del quale le renne sono scappate in giro per Londra. Padre e figlio si uniscono a lui per salvare il Natale, ma in poco tempo si ritrovano in fuga dalla polizia. Come finirà? Una promessa è una promessa – Jingle All the way (2016) Un padre promette al suo bambino di portargli un pupazzetto di Turbo Man per Natale. Tuttavia, non sarà semplice riuscire a mantenere la promessa. I pupazzetti sono finiti e dovrà girare per tutta la città – competendo con tutti gli altri genitori – per trovarne uno da regalare al figlio.

