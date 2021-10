La notte delle streghe è dietro l’angolo. Manca poco al grande giorno e non hai ancora pronte le frasi più paurose per Halloween? Male. Ma non preoccuparti, ti copriamo le spalle. Se stai cercando di entrare nello spirito della festa o se, più semplicemente, vuoi solo alcune frasi originali ma inquietanti per Halloween, abbiamo quello che fa per te. Abbiamo raccolto tonnellate di frasi e detti accattivanti, divertenti e spaventosi tra i quali non avrai che l’imbarazzo della scelta. Pronto?

Frasi horror per Halloween

Halloween arriverà tra poco e non c’è cosa più divertente e spassosa che riuscire a fare qualche scherzo terrificante per spaventare qualche tuo amico, magari con frasi paurose, con messaggi da inviare il 31 ottobre per non far fare sonni tranquilli ai malcapitati.

Nella nostra raccolta delle frasi più paurose potresti trovare quella che faccia al caso tuo e usarla per i tuoi poco raccomandabili intenti nella notte più tremenda dell’anno! Metti da parte le risate e i sorrisi, ad Halloween non servono: ciò di cui hai bisogno sono frasi ad effetto per riuscire nell’intento di renderla davvero indimenticabile.

Frasi paurose, la nostra raccolta per Halloween

Frasi paurose per prendere in giro amici e parenti ce ne sono tantissime, ma noi vogliamo aiutarti a trovare quella giusta per fare scherzi davvero inquietanti. Se a qualcuno farai venire i brividi, altri si faranno solo una grossa risata. Ecco la nostra raccolta:

“Halloween risveglia i morti, anche quelli più nascosti. A casa ti senti sicuro? Guarda sotto il letto e dormi in eterno.”

“Ognuno è una luna e ha un lato oscuro, che non mostra mai a nessuno.” Mark Twain

“Fissa il buio troppo a lungo e alla fine vedrai cosa non c’è.”

“Non credere a nulla di ciò che senti, e solo a metà di ciò che vedi.” Edgar Allan Poe

“Halloween, 31 ottobre 00:00. Tra pochi minuti, suonerò alla porta. Aprimi, non chiedermi chi sono. Dammi un cioccolatino, anche due, o una bambola di pezza. Dammi qualcosa e io non vorrò niente da te.”

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo. (William Shakespeare)

“Anche il diavolo una volta era un angelo.” M. Robinson

“Un gatto nero per la strada, la sfortuna triplicata: è la magica notte di Halloween. Spera che quel gatto mai conoscerai, o stanotte non dormirai”.

“Non è necessario essere una camera per essere infestati. Non c’è bisogno di essere una casa. Il cervello ha corridoi che superano il luogo materiale.” Emily Dickinson

“I mostri sono reali, anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono.” Stephen King

Il pericolo non si nasconde ad ogni angolo. È solo uscire, aspettando che la paura e l’orrore si presentino.

Chi è da lontano che cammina col cestino? Una strega, un nano o un assassino?”

“Un fantasma spaventoso sotto un albero frondoso, una strega nera e brutta canta ride e trema tutta!”

“Senti la paura che paura fa! Sibilo improvviso, urla di terrore, suoni misteriosi tutt’intorno a te, voce che bisbiglia e gela il cuore: contro la paura che si fa?”

“Svegli zombi e vampiri in una notte di terrore: per la strada stai attento a portafogli, collo e cuore.”

“Voglio fare un gioco con te…” Saw – L’enigmista

