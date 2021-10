Frasi per Halloween divertenti: le più originali

Quando arriva ottobre, i segnali di Halloween sono ovunque, a partire dalle vetrine dei negozi fino ai propositi di organizzare feste a tema. E non mancano anche parole e frasi a tema Halloween sulle quali lavorare per fare dediche personalizzate. Come altre festività importanti, anche ad Halloween sono associate frasi e pensieri divertenti. L’avreste mai detto?

Frasi divertenti per Halloween

Chi ha detto che sia d’obbligo passare la notte del 31 ottobre tra brividi a fior di pelle e paura? Halloween è la festa più spaventosa dell’anno ma, con le frasi e lo spirito giusto, potrebbe essere anche divertente! Già, perché si possono fare scherzi di ogni genere, da quelli che fanno saltare in aria dalla paura a quelli in cui ci scappa una gran bella risata.

Per questo, abbiamo deciso di raccogliere di seguito le frasi più divertenti per Halloween. Perché un pizzico di paura ci vuole, ma giusto un briciolo! E noi abbiamo deciso di esorcizzarla.

Mettiamo da parte denti da vampiro, ragnetti che penzolano dal soffitto, maschere raccapriccianti e puntiamo tutto sul divertimento. Insomma un Halloween alternativo da passare insieme ad amici per divertirsi.

Volete essere originali? Allora mandate qualche frase divertente, stupite i vostri amici con citazioni ad effetto sulla notte più paurosa dell’anno. Abbiamo raccolto le frasi più originali e spassose per voi, quindi buon divertimento a tutti!

Keep calm, dolcetto o scherzetto e vai avanti.

Spero che tutte le caramelle non vadano dritte dritte sui tuoi fianchi: felice Halloween!

Ho saputo che per Halloween darai una festa in onore delle streghe. Dobbiamo portarti il regalo? Auguri.

Sono felice per te oggi: puoi essere finalmente te stesso. Evviva i mostri!

Buon Halloween! Bisogna dire che fra tutte le streghe sei la migliore

Buon Halloween! Mi raccomando: non perdere molto tempo per la maschera. Basta un’aggiustata ai capelli e via!

Dolcetto o scherzetto? Mmm, solo uno scherzo… dimenticavo che sei a dieta!

“Una strega al suo amico scheletro: ‘Che bello, oggi è la nostra festa!’. Lo scheletro: ‘Non sto più nella pelle!'”

Un attimo, mi preparo. Non tutti hanno la fortuna di essere sempre pronte come te. Buon Halloween.

È Halloween ed è il momento giusto per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio.

Se ad Halloween vuoi terrorizzare qualcuno, chiamalo e digli: “Devo parlarti”

Se la paura ti fa impazzire ad Halloween ti devi divertire!

Chissà se stasera riuscirò a vedere uno spiritello almeno una volta. Di una cosa ti prego: non uscire di casa, altrimenti li faresti morire di paura!

Ma guarda che Halloween è finito, finalmente ti puoi togliere la maschera!

