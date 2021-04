Oggi, 6 aprile, ricorre la Giornata Mondiale dello sport 2021. Istituita il 23 agosto 2013 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha lo scopo di riconoscere il potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale, lo sviluppo della comunità e promuovere la pace e la comprensione. Lo sport viene considerato a tutti gli effetti uno strumento di pace, ma anche di connessione tra tutti i popoli e di strumento utile nell’eliminazione delle barriere culturali nel mondo. La scelta della data è semplice: ricorre il giorno di inizio dei primi Giochi Olimpici della storia (dell’era moderna), che avvenne il 6 aprile del 1896 ad Atene.

Lo sport è una passione condivisa da donne e uomini, da bambini e adulti. È un motore per l’uguaglianza, in particolare quella di genere; per l’inclusione, soprattutto dei più svantaggiati; ed ancora per combattere gli stereotipi e per rafforzare le basi per la pace in società sane.

Giornata mondiale dello sport, lo scopo

La Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace mira a promuovere uno stile di vita sano e sottolinea l’attenzione del Comitato Olimpico Internazionale nel fornire al maggior numero possibile di persone l’accesso allo sport. Durante questo giorno, i più grandi sportivi internazionali collaborano con le comunità per offrire opportunità sportive, in particolare i bambini. Impossibile non riconoscere l’elevato potere dello sport: è capace di favorire l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in diversi contesti e di diffondere ideali e valori fondamentali.

La pandemia ha reso difficile riunirsi per praticare sport di squadra o allenarsi con gli amici, ci ha vietato di poter assistere alle competizioni e di tifare. Ha avuto un impatto significativo sulle persone e sulla società. Ma lo sport stesso può ugualmente contribuire a svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione della resilienza. I valori che lo sport promuove e favorisce sono fondamentali: pace, fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza, ed ancora parità e giustizia.

Data l’impossibilità di partecipare ad eventi dal vivo, in occasione della Giornata mondiale dello Sport 2021, il Dipartimento per lo Sport ha deciso di sostenere e promuovere attraverso i social il un webinar “Stronger, fairer physical activity and sport systems for all” al quale tutti possono prendere parte, dopo necessaria registrazione on-line.

