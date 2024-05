Concerti Emma nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Emma, i concerti del 2024

Come tantissimi suoi colleghi, italiani e stranieri, anche Emma si appresta ad una serie di concerti che la vedranno impegnata nel corso del 2024. Si tratta di parecchie date che interesseranno tutta l’estate ed alcune anche l’autunno inoltrato, per l'”Emma in Da Town”. Siete suoi fan e volete sapere dove poterla vedere dal vivo da qui a breve? Continuate a leggere perché vi diciamo tutto: dalle date alla scaletta fino a dove poter comprare i biglietti. Insomma, non potete perdervela!

Se siete in crisi di astinenza dalle esibizioni dal vivo della vostra cantante preferita vi diamo subito una buona notizia. Ancora prima dell’inizio del tour, Emma si esibirà il 15 maggio prossimo, a Milano, nell’ambito de “Il Concerto – Radio Italia Live”. Ps: si tratta di un evento gratuito. Successivamente, avrà inizio il tour estivo vero e proprio, la cui prima data si terrà a Moncalieri e l’ultima, salvo aggiunte o modifiche varie, a Catania.

Ecco tutte le date del tour estivo:

13 giugno, Moncalieri (Torino) – RITMIKA FESTIVAL

3 luglio, Brescia – Brescia Campo Marte

5 luglio, Peccioli (Pisa) – Anfiteatro Fonte Mazzola

6 luglio, Marostica (Vicenza) – Marostica Summer Festival

19 luglio, Lanciano (Chieti) – ParcoVilla delle Rose

30 luglio, Alghero (Sassari) – Anfiteatro Ivan Graziani

2 agosto, Chioggia (Venezia) – SAND BEACH CLUB SOTTOMARINA

3 agosto, Forte dei Marmi (Lucca) – Villa Bertelli

6 agosto, Baia Domizia (Caserta) – Arena Dei Pini

7 agosto, Diamante (Cosenza) – Teatro dei Ruderi di Cirella

8 agosto, Roccella Jonica (Reggio Calabria) – Teatro al Castello

10 agosto, Catania – Villa Bellini

Sono previste infine 3 date per l’Emma in Da Town 2024:

11 novembre, Assago (Milano) – Forum Assago

14 novembre, Roma – Palazzo Dello Sport

17 novembre, Bari – PalaFlorio

Biglietti concerti di Emma, dove comprarli

Come fare per accaparrarsi i biglietti? Online potete acquistarli su diverse piattaforme, una delle più affidabili resta Ticketone. Qui potete comprarli per tutte le date, sia per quelle del Tour Estivo che per “Emma in Da Town”. Con prezzi che variano in base alla data ed alla posizione, a partire da 34,50 €. Prendendo come riferimento la prima data, quella di Moncalieri, che prevede una sola tipologia di posti, il prezzo del biglietto sarà 37,50€. Anche la data di Parma prevede un unico tipo di posti al costo di 46 €.

Concerti Emma 2024, la scaletta

In quanto ai brani e al loro ordine, quelli che verranno eseguiti durante i concerti che avranno luogo nel corso di quest’anno non sono ancora noti. Tuttavia, una possibile scaletta si può evincere da quella dello scorso anno, alla quale si aggiungerà sicuramente “Apnea”, il quinto estratto dal settimo album in studio, intitolato ” Souvenir”, che la cantante ha portato al Festival di Sanremo 2024.

Iniziamo dalla Fine

Sbagliata Ascendente Leone

Capelli Corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

MEDLEY 1

Io sono bella

Dimentico tutto

Amami

MEDLEY 2

Ogni volta è così

In ogni angolo di me

Non è l’inferno

Intervallo

Amore cane

MEDLEY 3

Alibi

L’amore non mi basta

Occhi profondi

MEDLEY 4

Fortuna

La mia città

Cercavo amore

BIS

Taxi sulla luna

Sentimentale

Photo Credit | Facebook Emma Marrone

