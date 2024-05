Eurovision 2024: dove vederlo, scaletta e favoriti

Eurovision Song Contest 2024: tutto quello che c’è da sapere

Finalmente ci siamo, il 7 maggio partirà la 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest! Nato nel 1956 a Lugano, l’evento si svolge ogni anno senza interruzioni, a eccezione del 2020. Conosciuto anche come il più grande evento non sportivo del mondo in termini di audience, l’Eurovision attrae tra i 100 e i 600 milioni di spettatori internazionali ogni anno. Ma adesso andiamo a scoprire tutte le caratteristiche dell’Eurovision 2024!

Eurovision 2024: quando inizia e quanto dura

L’Eurovision Song Contest 2024 si svolgerà a Malmö, Svezia, dall’11 al 7 maggio, presso la Malmö Arena, e vedrà competere tra di loro ben 37 nazioni. L’edizione di quest’anno sarà presentata dai conduttori Petra Mede e Malin Åkerman.

La decisione di tenere l’evento a Malmö è basata su chi ha vinto l’Eurovision 2023, ovvero la svedese Loreen che l’anno scorso ha trionfato con la canzone “Tattoo”.

La settimana dell’Eurovision Song Contest 2024 è stata inaugurata dal tradizionale Turquoise Carpet, condotto dalle drag queen Elecktra e Tia Kofi insieme a Jovan Radomir. Gli artisti in gara hanno sfilato sul tappeto turchese, con interviste brevi seguite da un incontro con i media. Tra i momenti salienti, spicca l’apparizione della rappresentante per l’Italia Angelina Mango, vestita da Etro, che ha discusso del suo successo e mostrato alcune mosse di cumbia, anticipando una performance energica per la competizione.

Eurovision 2024: dove vederlo

La manifestazione si svolgerà su tre serate: due semifinali martedì 7 e giovedì 9 maggio, e la finale il 11 maggio, con trasmissioni su Rai2, Rai Radio 2 e RaiPlay. I “Big 5” e la Svezia accederanno direttamente alla finale, mentre gli altri paesi gareggeranno nelle semifinali.

Partecipanti dell’Eurovision 2024: la scaletta

Qui sotto potete trovare la scaletta della prima semifinale che andrà in onda martedì 7 maggio:

Cipro, Silia Kapsis – “Liar”

Serbia, Teya Dora – “Ramonda”

Lituania, Silvester Belt – “Luktelk”

Irlanda, Bambie Thug – “Doomsday blue”

Regno Unito, Olly Alexander – “Dizzy” (Già in finale)

Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria”

Polonia, Luna – “The tower”

Croazia, Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim”

Islanda, Hera Björk – “Scared of heights”

Germania, Isaak – “Always on the run” (Già in finale)

Slovenia, Raiven – “Veronika”

Finlandia, Windows95Man – “No rules!”

Moldavia, Natalia Barbu – “In the middle”

Svezia, Marcus & Martinus – “Unforgettable” (Già in finale)

Azerbaigian, Fahree feat. Ilkin Dovletov – “Özünlə apar”

Australia, Electric Fields – “One milkali (One blood)”

Portogallo, Iolanda – “Grito”

Lussemburgo, Tali – “Fighter”

Ed ecco anche la scaletta della seconda serata che si terrà il 9 maggio:

Malta, Sarah Bonnici – “Loop”

Albania, Besa – “Titan”

Grecia, Marina Satti – “Zari”

Svizzera, Nemo – “The code”

Cechia, Aiko – “Pedestal”

Francia, Slimane – “Mon amour” (Già in finale)

Austria, Kaleen – “We will rave”

Danimarca, Saba – “Sand”

Armenia, Ladaniva – “Jako”

Lettonia, Dons – “Hollow”

Spagna, Nebulossa – “Zorra” (Già in finale)

San Marino, Megara -“11:11”

Georgia, Nutsa – “Firefighter”

Belgio, Mustii – “Before the party’s over”

Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia – Angelina Mango – “La noia” (Già in finale)

Israele, Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia, Gåte – “Ulveham”

Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”

Favoriti Eurovision 2024

La classifica Eurovision 2024 vede la Svizzera come principale favorita con Nemo e la sua “The Code”, seguita dalla Croazia con Baby Lasagna e il brano “Rim Tim Tagi Dim”. Angelina Mango è vista come una solida terza scelta, grazie al suo brano “La noia”, che ha il potenziale per piacere al pubblico europeo. L’Ucraina punta a ripetere il successo di due anni fa con alyona alyona & Jerry Heil, mentre nazioni come i Paesi Bassi, la Slovenia, la Francia, Israele, l’Irlanda, il Belgio, la Grecia ed Estonia sono considerate outsider. Tuttavia, l’Eurovision è noto per i suoi risultati imprevedibili, e qualsiasi previsione può essere ribaltata.