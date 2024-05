Concerti Alessandra Amoroso nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Alessandra Amoroso in concerto a Milano

Alessandra Amoroso ha annunciato il suo nuovo tour, il “Fino a qui in tour”, che si terrà nei palasport italiani nel 2024. Due delle tappe più attese si svolgeranno al Mediolanum Forum di Milano Assago, lunedì 9 e martedì 10 dicembre 2024. Questi concerti rappresentano un’opportunità imperdibile per vedere dal vivo una delle protagoniste del Festival di Sanremo.

Le prevendite dei biglietti sono già aperte su Ticketone, con prezzi a partire da 39 euro per un posto nel 2° Anello Numerato VL. Per chi desidera assicurarsi i biglietti per questi eventi, è consigliabile agire presto, dato che le vendite sono iniziate mercoledì 7 febbraio 2024 alle 16:00.

Dopo il grande successo del “Tutto accade tour”, con cui ha girato i palasport di tutta Italia, Alessandra Amoroso è pronta a tornare sul palco con una serie di 13 concerti che toccheranno le principali città italiane a partire dal 1° dicembre. Gli appassionati della sua musica possono aspettarsi un’esperienza live indimenticabile e una performance di grande impatto emotivo.