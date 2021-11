Oggi, 16 novembre, ricorre la Giornata Internazionale della Tolleranza. Si tratta di una giornata dichiarata dall’ONU a causa della necessità di garantire che tutti siano a conoscenza della negatività che deriva dall’intolleranza e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi pericoli. Lo scopo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è quello di promuovere tale valore come base della società.

Storia della Giornata della tolleranza

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 16 novembre Giornata internazionale per la tolleranza nel 1995, in quanto, lo stesso giorno l’Unesco ha formulato la Dichiarazione dei principi sulla tolleranza. L’ONU ha deciso di rendere omaggio al 125esimo anniversario della nascita di Gandhi quell’anno dando il via alla commemorazione della Giornata internazionale della tolleranza. Come parte di questa iniziativa, l’UNESCO ha introdotto un premio per onorare le persone che hanno facilitato la promozione dello spirito di tolleranza o della non violenza attraverso il loro comportamento. Il significato della Giornata mondiale della tolleranza

La Giornata internazionale della tolleranza incoraggia l’apertura mentale e l’ascolto, e vuole trasmettere l’idea che la “tolleranza” non è altro che “accettazione, rispetto e apprezzamento” di chi ci circonda, vicino o lontano che sia. La non violenza e la tolleranza sono le chiavi per una convivenza pacifica. Per fare questo si incoraggia la conoscenza, da parte dei cittadini, della diversità nelle culture e, tuttavia, si promuove l’apprezzamento della bellezza esistente nelle diverse opinioni, razze, credenze e idee. In definitiva, alla base della ricorrenza c’è la pratica del rispetto dei diritti e della libertà altrui. Ma, soprattutto, c’è la volontà di porre l’attenzione sugli effetti dannosi dell’intolleranza.

Frasi sulla tolleranza

Queste citazioni a tema possono aiutarti a rafforzare la pratica della tolleranza. Altamente ispiratrici, ti incoraggeranno a essere tollerante nelle più disparate situazioni della vita.

“Non avere fretta di condannare perché non fa quello che fai o pensi come pensi o velocemente. C’è stato un tempo in cui non sapevi quello che sai oggi.” Malcom X.

“Compassione e tolleranza non sono un segno di debolezza, ma un segno di forza”. Dalai Lama XIV.

“Tutti sulla Terra, ci dicevano, si portavano dietro una storia invisibile, e solo questo meritava un po’ di tolleranza.”― Michelle Obama, ‘Divenire’.

“La rabbia e l’intolleranza sono i nemici della corretta comprensione”. Mahatma Gandhi.

“La tolleranza non è altro che la pazienza con i limiti”. – Shannon L. Ontano.

“Le leggi da sole non possono garantire la libertà di espressione; affinché ogni uomo esponga le sue opinioni senza penalità ci deve essere spirito di tolleranza nell’intera popolazione”.

“Che cos’è la tolleranza? È la conseguenza dell’umanità. Siamo tutti formati dalla fragilità e dall’errore; perdoniamoci reciprocamente la follia dell’altro: questa è la prima legge della natura”. Voltaire

“Ho imparato il silenzio dai loquaci, la tolleranza dagli intolleranti e la gentilezza dai cattivi”. Kahlil Gibran.

“L’amore è saggio, l’odio è stolto”. Bertrand Russell.

