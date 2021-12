Capodanno 2020: i migliori hashtag

Non c’è festa che si rispetti che non porti con sé un hashtag da usare nelle didascalie delle foto che andrete a pubblicare. Da quando i social network sono entrati nelle nostre vite, siamo soliti condividere quasi ogni attimo della nostra quotidianeità e delle nostre giornate ma non ci limitiamo solo a scattare foto, aggiungiamo anche delle frasi, disascalie o semplicemente hashtag, che sottolineino il significato e l’importanza del momento che abbiamo immortalato. E ora che si avvicina Capodanno, tra feste e festicciole, non credete uscirà fuori qualche foto da condividere e pubblicare con tanto di hashtag? Vediamo quali sono i migliori.

Capodanno 2022: i migliori hashtag per le tue foto

Se volete scattare delle foto per immortalare dei momenti importanti e significativi per voi, non potete non aggiungere gi hashtag. Quacuno ha bisogno di una rinfrescata sul significato del termine? La parola hashtag è composta da due parole inglesi che sono hash, che nel linguaggio informatico si riferisce al simbolo del cancelletto che troviamo sulle tastiere dei nostri telefoni e computer, e tag che significa etichetta, cartellino. Gli hashtag sono tutte quelle parole che vengono inserite nei commenti e precedute dal simbolo del cancelletto che trasforma la parola in una sorta di cartello che ha come obiettivo quello di sintetizzare un argomento di cui si vuole scrivere. Il cancelletto, l’hashtag, viene inserito prima di alcune parole, o frasi di un testo, per sottolineare uno specifico messaggio. La parola da mettere in risalto può essere composta da lettere, cifre e sottolineature, ma non si possono inserire caratteri speciali o spazi.

Hashtag per Capodanno 2022: quali usare

Dopo un breve riepilogo su cosa siano gli hashtag e come vadano usati, è tempo di pensare a quali inserire come didascalie nelle nostre foto che ci ritrarranno felici e spensierati nei festeggiamenti di Capodanno 2022. Sicuramente molti di noi saranno lì con il telefono in mano e allo scoccare della mezzanotte via con foto, selfie e hashtag, Quali potrete usare?

Capodanno 2022: il primo e inevitabile; New Year’s Eve: è il modo di augurare buon anno in lingua inglese; Party: perché si fa festa fino al mattino; Happy New Year: scriverlo in lingua ci consente di arrivare a più utenti; Fun: obiettivo comune? Divertimento per tutti!

