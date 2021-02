Idee regalo per lui a San Valentino 2021? Nonostante tu sia la maga (o il mago) dei regali perfetti per gli uomini, ci sarà sempre una volta in cui, acquistare un dono per la Festa degli innamorati, ti risulterà difficile. Vuoi qualcosa di unico ma comunque abbastanza pratico da poter essere usato (già, perché sennò che senso avrebbe) che possa piacere al tuo lui? Ecco alcune tra le migliori idee regalo per San Valentino.

San Valentino: idee regalo per lui

Dagli accessori per gli amanti della tecnologia ai capi di abbigliamento più trendy, ecco le migliori scelte in fatto di regali di San Valentino per lui. Prendi nota.

Caricatore senza fili

Un caricatore senza fili può essere una buona idea: permette di caricare lo smartphone senza doversi districare tra cavi e cavetti e non ha quelle fastidiose lucine che tendono a tenerci svegli durante la notte. L’importante, però, è assicurarsi che il cellulare del destinatario sia compatibile.

Idee regalo per lui a San Valentino, Joggers

Gli joggers, ovvero i pantaloni da jogging che tanto spopolano in questi ultimi tempi, possono essere usati sia per fare sport che per stare comodi in casa o, perché no, per andare a sbrigare commissioni varie in giro per la città. Se sei indecisa/o sul regalo per il tuo fidanzato punta su questi: andrai sul sicuro.

Custodia per airpods

Cosa c’è di più cool di una bella custodia in pelle – o altro materiale naturalmente – per gli airdpods? In commercio ne esistono diverse per tutti i gusti, alcune anche personalizzabili. Originali ed in perfetta sintonia con chi ama la natura, sono quelle in legno.

Felpa Star Wars

Quella di Star Wars è solo una delle tante: le felpe con stampe di film, serie tv, personaggi e supereroi costituiscono un’idea regalo per lui per San Valentino che non può non avere successo. Il modo migliore, insomma, per esprimere il proprio amore ed assecondare le passioni (cinematografiche e non) del proprio lui.

Gioco per Nintendo Switch

Il 14 febbraio si avvicina e non hai nessuna idea su cosa poter regalare al tuo fidanzato/marito? Che ne dici di puntare su uno dei tanti giochi per Nintendo Switch? Ne esistono diversi ai quali poter giocare insieme, per trascorrere qualche momento di puro divertimento in coppia.

Idee regalo per lui a San Valentino, Kit per rasatura

E concludiamo con un kit da rasatura, la scelta vincente se la tua dolce metà ama prendersi cura della sua barba. Alcuni sono dotati di prodotti per l’idratazione della pelle oltre che di rasoio, spazzola, lame e crema da barba. Per un servizio completo insomma, una coccola che non passerà di certo inosservata.

