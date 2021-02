Idee regalo per lei a San Valentino 2021? Sappiamo bene come acquistare regali per le donne possa essere stressante, a San Valentino così come in ogni altro periodo dell’anno. Alzi la mano chi, di fronte a tale incombenza, non si senta quasi intimorito. Scherzi a parte, basta conoscere un minimo le preferenze della propria dolce metà per fare centro. E’ fanatica del fitness? Ama i fiori? Adora leggere? Vedi, sei già a metà dell’opera. Adesso non ti resta altro da fare che scegliere una tra le idee regalo per San Valentino che ti suggeriamo di seguito.

Idee regalo per lei a San Valentino 2021

Prima di passare ai suggerimenti, ti diciamo subito che abbiamo incluso sia regali romantici che non. Alcuni sono pensati per assecondare le passioni e gli hobby di chi li riceve: se non è amore questo!

Candela profumata

Una candela profumata è un pensiero speciale per la persona amata. Oltre a regalare un dolce odore all’ambiente, una candela arreda casa, e se accesa crea la giusta atmosfera. Può essere usata sia in occasione di una cena romantica che per rendere rilassante un bagno caldo.

Pianta Hoya kerrii

Non è una pianta qualsiasi: le sue foglie hanno la forma di cuori. In realtà spopola da qualche tempo a questa parte, e non potrebbe essere altrimenti. Ma San Valentino rimane il momento migliore per donarla alla propria lei, soprattutto se questa ha il pollice verde. La “pianta grassa a forma di cuore” la conquisterà.

Orecchini a cuore

Ok, esiste una marca in particolare, che inizia per T e si caratterizza per i pacchetti di un particolare colore azzurro verde (ma non faremo nomi), che rimane una delle preferite dalle donne. Tra i tanti gioielli prodotti, i loro orecchini a forma di cuore sono un must. Quale migliore occasione della festa degli innamorati per regalarli?

Zainetto

Al posto della solita borsa, potreste regalare uno zainetto. Sicuramente più pratico in quanto spazioso e in grado di lasciare libere le mani di chi lo indossa, è un accessorio particolarmente utile ma anche stiloso. Rappresenta una buona idea, specie se la vostra lei non ne ha mai avuto uno.

Pantofole di pelliccia

Fidati: chiunque amerebbe un paio di pantofole calde e pelose come queste. Poi, dato il periodo nel quale passiamo in casa praticamente tutto il tempo, saranno più apprezzate di un paio di Louboutin.

Completino Fitness

Passando al tema sport, che ne dici di un completino fitness? Si tratta di uno dono non solo utile, ma anche indispensabile per chi si allena: farà senz’altro felice ogni amante del fitness e del benessere in generale.

Tappetino yoga

Un tappetino da yoga potrebbe essere un ottimo regalo per chi vuole da tempo iniziare a praticare la disciplina. Probabilmente non sarà romantico come un mazzo di fiori, ma sicuramente apprezzato da chi è affascinato dalla famosa pratica orientale.

