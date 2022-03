Insieme per la pace: cos’è

Manca poco all’evento Insieme per la pace che andrà in scena domenica 20 marzo 2022 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. La manifestazione lanciata da Aboubakar Soumahoro, che ha chiamato a raccolta nomi di spicco del mondo della cultura e dello showbiz per la pace. Nel corso di questa giornata gli artisti avranno la libertà di esprimere la propria solidarietà con i popoli che si trovano attualmente in guerra: si alterneranno così esibizioni musicali, letture di testi e testimonianze in prima persona. Lo scopo è quello di dare vita ad un palco popolare, che mandi un messaggio di cultura e pace.

Insieme per la pace: tutti gli artisti

Tra gli artisti già confermati dell’evento Insieme per la pace troviamo (la scaletta verrà annunciata successivamente):

Flavio Insinna,

Roy Paci,

Mimmo Lucano,

Cosmo,

Gaia,

NAIP,

Dj Ralf,

Eugenio in Via di Gioia,

Tommy Kuti,

Ascanio Celestini,

Andrea Rivera,

Ariele Vincenti e Emilio Stella,

Gemitaiz,

Gemello,

Riccardo Sinigallia,

Margherita Vicario,

Cecilia Strada,

Artù,

Elio Germano,

Emilio Stella,

Gianmarco Saurino,

Giovanni Truppi,

Riccardo Noury,

Sabrina Paravicini,

Leo Gassman

Ekaterina Ziuziuk,

Diodato,

Sabina Guzzanti,

Erica Mou,

Piotta,

Lorenzo Batocchioni,

Medium,

Andrea Satta,

Giovanni Del Grillo,

Rocco Tanica.

“Lo spirito bellicoso, subdolamente insinuato nella nostra comunità, cerca purtroppo di convincere le nostre coscienze che non esiste un’alternativa alla guerra e che la Pace può essere solo raggiunta tramite le armi.

Oggi, la nostra comunità necessita di donne e di uomini, Partigiani della Pace, che conducono la loro lotta su un alto piano morale al fine di realizzare le sublime promesse della democrazia. Oggi, la nostra comunità abbisogna di donne e di uomini, Ambasciatori della Libertà, che rifiutano di soddisfare la propria sete di Pace bevendo dalla velenosa coppa dell’odio e del risentimento”, ha fatto sapere Aboubakar Soumahoro.

Insieme per la pace: come arrivare

Chi vive a Roma non avrà difficoltà a raggiungere l’evento Insieme per la pace; per chi, invece, viene da fuori ad assistere all’evento vi diciamo subito che è molto semplice arrivare a San Giovanni. Dalla stazione Termini basta prendere la metro A e scendere alla fermata San Giovanni, usciti dalla metro ci sarà di fronte la piazza.

