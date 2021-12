La Casa di Carta 5, ultimo volume: quando esce

Il 3 Settembre 2021 sono usciti i primi 5 episodi dell’ultima stagione de “La Casa di Carta“. Come annunciato da Netflix diversi mesi fa, Venerdì 3 dicembre 2021, verranno rilasciati gli ultimi 5 episodi della quinta stagione. Le puntate metteranno fine alla famosa serie tv spagnola ideata da Álex Pina. Il finale di stagione sarà sicuramente scoppiettante, ricco di sorprese e colpi di scena, che sappiamo essere un cult della serie. La banda è rinchiusa dentro la Banca di Spagna e insieme al Professore lotteranno fino alla fine contro l’esercito.

La Casa di Carta 5, ultimo volume: cos’è successo nei primi 5 episodi

Facciamo un breve riassunto e vediamo cos’è successo nei primi 5 episodi della quinta stagione. La banda si trova all’interno della Banca di Spagna da più di 100 ore, l’esercito è riuscito ad entrare nell’edificio ed è pronto a sconfiggere definitivamente i ladri. Le truppe sono guidate dal Comandante delle Forze Speciali Sagasta interpretato da José Manuel Seda. L’ultima puntata si chiude con la morte di Tokyo, triste ma eroica. Infatti, se ricordate, è stata colpita dal nemico ma si è fatta esplodere perché si è legata alcune bombe addosso. Queste hanno permesso ai suoi compagni di salvarsi perché ha sterminato una parte dell’esercito nemico, tra cui il Gandía interpretato da José Manuel Poga. Nel frattempo, il Professore (Alvaro Morte) è stato scoperto nella sua tana da Alicia Sierra ed è, inconsapevolmente, la complice del Professore.

La Casa di Carta 5, ultimo volume: cosa succederà negli ultimi 5 episodi

Ma cosa succederà negli ultimi cinque episodi? Come si intuisce dagli episodi precedenti, la banda è completamente alla fine ma non è minimamente disposta ad arrendersi: l’obiettivo della banda è salvarsi e non morire. Le questioni rimaste in sospeso sono davvero tante, ma sicuramente verranno chiarite alla fine. Secondo alcuni spoiler, il figlio di Berlino avrà un ruolo fondamentale per la salvezza della banda e per l’esito della rapina. Ma questo si potrà scoprire solo oggi, 3 dicembre, quando gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta saranno finalmente visibili su Netflix.

