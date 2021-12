Libri sul Natale: la classifica dei più belli

Il Natale si sta avvicinando, e noi siamo sempre più emozionati all’idea di vivere quelle emozioni e quelle sensazioni che solo l’atmosfera natalizia è in grado di regalare. Questa volta, però, non lo facciamo con film o parlandovi di addobbi, ma parlando di libri, in particolare con la classifica dei 10 più belli. Immaginate la scena: il camino, una coperta, un comodo divano e il vostro compagno libro che vi riscalderà e vi racconterà una storia che vi farà sognare. E visto che siamo in tema di natale e di regali, magari troverete anche il regalo adatto per una vostra amica o per qualche familiare.

Classifica dei libri sul Natale: i 10 più belli

Pronti a cercare il vostro libro di Natale? Ecco la classifica dei 10 più belli:

Canto di Natale di Dickens: Nella gelida notte della vigilia di Natale il vecchio Scrooge, che ha passato tutta la sua vita ad accumulare denaro, riceve la visita terrificante del fantasma del suo socio; Il Grinch, Dr Seuss: c’è anche chi odia il Natale, e questo libro ne è una testimonianza; Il pupazzo di neve, Raymond Briggs: In una fredda mattina d’inverno un bambino si sveglia e vede che fuori tutto è ricoperto di neve. Colmo di gioia corre in giardino e inizia a fare un pupazzo di neve; Le lettere di Babbo Natale di Tolkien:Il 25 dicembre 1920 J.R.R. Tolkien cominciò ad inviare ai propri figli lettere firmate Babbo Natale; continuarono ad arrivare a casa Tolkien per oltre trent’anni, portate dal postino o da altri misteriosi ambasciatori; Il sarto di Gloucester di Beatrix Potter: Un vecchio sarto di Gloucester deve ultimare il vestito per il sindaco della città che indosserà per il suo matrimonio proprio il giorno di Natale; Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari: Un bambino incontra degli alieni che, liberati dal lavoro grazie alle macchine, vivono in un ‘pianeta della cuccagna’ e si dedicano solo a scienze, arti e politica; Le più belle storie di Natale di Rodari: storie e filastrocche di tema natalizio tra le più note e divertenti del grande autore per ragazzi; Vita e avventure di Babbo Natale di Frank Baum: abbandonato nella magica foresta di Burzee, Santa Claus è un bambino come tutti gli altri; Il grande viaggio del piccolo Babbo Natale di Stoner e Wilson: nel profondo Nord, al villaggio dove abitano tutti i Babbi Natale, i preparativi procedono come ogni anno; Magico Natale di Tony Wolf: Il Natale può essere magico e magnifico anche per un coniglietto.

Classifica dei 10 libri più belli di Natale: dove acquistarli

Avete trovato il libro che fa per voi? Quello che immaginate di leggere davanti al camino, sul divano di casa vostra o quello che volete regalare per Natale a qualcuno a voi caro? Ora non vi resta che andarlo a comprare; dove? Potete recarvi o nelle librerie oppure potete collegarvi on line e troverete sicuramente qualche vantaggiosa offerta; affrettatevi il natale è alle porte!

