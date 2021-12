LOOK CAPODANNO 2022: COME ABBINARE VESTITI E SCARPE

Mancano alcuni giorni al 31 dicembre, quando dovrete essere perfette, scegliere cosa indossare e soprattutto come abbinare abbigliamento e accessori. Oltre alle idee su cosa fare a Capodanno infatti non possiamo tralasciare l’outfit perfetto per la serata più lunga dell’anno. Se state cercando spunti per alcuni look da sfoggiare a una festa o a una cena con amici o famiglia, siete nel posto giusto: in quest’articolo ci concentreremo in particolare su come abbinare vestiti e scarpe per Capodanno, in modo da fare bella figura qualsiasi sia il luogo in cui vi trovate. Dopo avere deciso il vostro look, il gioco è fatto: vi basterà pensare a divertirvi!

OUTFIT CAPODANNO 2022: ABBINAMENTI ABITO – SCARPE

Avete scelto l’abito per Capodanno ma non sapete che scarpe abbinarvi? Oppure, al contrario, avete un bel paio di scarpe nuove fiammanti che vorreste mettervi ma non siete sicure del vestito da indossare con queste? Allora, speriamo di esservi d’aiuto: ecco alcuni abbinamenti abito-scarpe perfetti per la serata da Capodanno da copiare!

Look total red

Cosa c’è di più adatto a Capodanno del colore rosso? Se non avete paura di osare, la tendenza delle passerelle di quest’anno è chiara: scegliere scarpe dello stesso colore dell’abito. Bello ad esempio un abito rosso scuro con ricami e gonna a ruota, con parte superiore semi-trasparente e stiletto a punta rosse (possibilmente della stessa tonalità). Ovviamente le gambe vanno lasciate nude o indossare un collant nero… assolutamente vietato il rosso, altrimenti sembrerete Babbo Natale. Nella foto, abbiamo l’abbinamento proposto da Zahir Murad in passerella.

Cuissard alti e minidress

Altra tendenza di stagione sono i cuissard, ossia gli stivali alti fino a sopra il ginocchio. Particolarmente indicati per chi ha delle gambe lunghe, vanno indossati con minidress, shorts o mini gonne. Per Capodanno, potete abbinarne un paio neri (sia bassi che con tacco) a un minidress dorato o argentato, magari dal taglio anni ’60. Potete prendere ispirazione da questo look proposto dalla stilista Alberta Ferretti.

Décolleté dorate e gonna in tulle

Per un look fiabesco, soprattutto se avete una cena particolare o parteciperete a un evento elegante, potete stupire tutti indossando una gonna in tulle bianca al ginocchio, abbinandolo a décolleté dorate. Potete anche ricreare uno stile simile nei colori dell’argentato, con gonna in tulle sul grigio e scarpa con il tacco argentata.

Francesine con tacco e mini gonna in paillettes

Al posto della classica décolleté, potete anche optare per le francesine con tacco nero, da abbinare a una gonna in paillettes e collant nere.

