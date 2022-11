Sanremo Giovani 2022, chi sono i partecipanti

Sanremo Giovani 2022: come funziona

Anche quest’anno si avvicina l’inizio di Sanremo Giovani 2022: scelti i 12 partecipanti che aspirano a salire sul palco del teatro Ariston e che, anche questa volta, si troveranno a partecipare da Big. Già, perché come accaduto lo scorso anno, c’è l’eliminazione della categoria Nuove proposte nel Festival di febbraio. Ma non è così automatico. Tra i 12 partecipanti, ce ne saranno 3 che conquisteranno il palco del Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima di dicembre per partecipare alla 73esima edizione del Festival da Big. Se volete cominciare a familiarizzare con i nomi (alcuni dei quali già noti al pubblico del piccolo schermo, come Gianmaria che ha partecipato a X Factor e Shari che ha già preso parte a Sanremo Giovani), ecco di seguito l’elenco completo.

Sanremo Giovani 2022: i partecipanti

Sono stati 1263 i brani inviati alla Commissione musicale di Sanremo Giovani 2022 che, anche quest’anno è presieduta da Amadeus. Il quale, arrivato al suo quarto Festival di Sanremo, ha deciso che anche a Sanremo 2023 non ci sarà la Sezione Nuove Proposte. I vincitori, perciò, parteciperanno al Festival della Canzone Italia direttamente da Big. Lo scorso anno hanno fatto questo passo in avanti Tananai (ultimo classificato poi nei Big, ma trionfatore dell’estate con il tormentone con Fedez e Mara Sattei), Matteo Romano e Yuman. Ma veniamo ai 12 partecipanti a Sanremo Giovani 2022:

GIANMARIA con “La città che odio”

GIUSETHE LIZIA con “sincera”

MANINNI con “Mille Porte”

MIDA con”Maldite”

OLLY con L’anima balla

SETHU con Sottoterra

SHARI con Sotto Voce

WILL con “Le cose più importanti”

COLLA ZIO con “asfalto” da Area Sanremo

FIAT 131 con “Pupille” da Area Sanremo

NOOR con “Tu Amelie” da Area Sanremo

ROMEO & DRILL con “Giorno di scuola” da Area Sanremo

A lavoro per la selezione due commissioni, quella musicale Rai composta dalla vicedirettrice Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, e quella di valutazione di Area Sanremo composta da Lavinia Iannarilli (in quota Rai) e dagli autori Paolo Biamonte e Sergio Rubino, e il direttore artistico, Amadeus.

Sanremo Giovani 2022: le date

Ricordiamo che di Sanremo Giovani va in onda solo la Finale. Questa è in programma su Rai 1 venerdì 16 dicembre 2022 in prima serata. La finale sarà condotta da Amadeus, Direttore Artistico e conduttore di Sanremo 2023. “Chi di loro salirà sul palco dell’ Ariston lo scopriremo venerdi 16 dicembre in prima serata su Rai 1 con la finalissima imperdibile di Sanremo Giovani, vi aspettiamo tutti“, ha dichiarato lo stesso padrone di casa.