Star Wars Day 2024 in Italia: gli eventi principali

Star Wars Day: quando si celebra e perché

Lo Star Wars Day si celebra ogni anno il 4 maggio. È una giornata dedicata al franchise di Guerre stellari, creato da George Lucas. La data è stata scelta per il gioco di parole in inglese tra la frase “May the Force be with you” e “May the fourth be with you”. La celebrazione, non ufficialmente iniziata dalla Lucasfilm, è diventata popolare tra i fan in tutto il mondo e successivamente adottata anche da Lucasfilm e Disney. Andiamo a vedere come viene festeggiata in Italia!

Star Wars Day a Milano e altre città

Lo Star Wars Day 2024 si celebrerà il 4 maggio con una serie di eventi sparsi per l’Italia, anche se quest’anno il centro focale della celebrazione è a Milano.

Il 4 e 5 maggio, il Teatro Arcimboldi ospiterà il “cineconcerto” di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora, dove la famosa colonna sonora del film sarà eseguita dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Ernst Van Tiel. Questo evento segna la prima volta che tale performance viene realizzata a Milano, promettendo un’esperienza immersiva per i fan della saga​.

Il concerto di Star Wars si terrà anche a Roma, con appuntamento all’Auditorium Conciliazione sabato 11 maggio e domenica 12 maggio.

Tornando allo Star Wars Day 2024 di Milano vediamo che il 4 maggio, oltre al concerto, il foyer e la piazza antistante al Teatro Arcimboldi diventeranno il palcoscenico per un raduno di cosplayer che riprodurranno i costumi dei film, creando un’atmosfera festosa e permettendo ai partecipanti di scattare foto con i loro personaggi preferiti come Darth Vader o la Principessa Leia​.

Parallelamente, il 2, 3 e 4 maggio, il negozio di giocattoli FAO Schwarz di Milano diventerà un hub per gli appassionati, con eventi che vanno da incontri con i personaggi della saga, a giochi e competizioni di trivia su Star Wars​. A Milano si inaugurerà anche un nuovo polo di lettura dedicato alla saga, per tutti gli amanti dei libri di Star Wars.

Infine a Pisa, appassionati e curiosi potranno assistere a spettacolari coreografie ispirate all’universo di Star Wars, mentre a Pozzuoli si terranno incontri di cosplay che vedranno i fan vestirsi come i loro personaggi preferiti.